Alcoi invierte más de 1,7 millones de euros para modernizar polígonos industriales e impulsar las EGM

Alcoi apuesta por la mejora de sus áreas industriales e invertirá durante 2025 y 2026 más de 1,7 millones de euros, gracias a las aportaciones conjuntas del Ayuntamiento y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Unas actuaciones que la concejala de Industria, Elisa Guillem, califica como «necesarias y prioritarias», y que «demuestran el compromiso con el desarrollo industrial de Alcoi».

Entre las actuaciones previstas se incluyen la mejora de viales y accesos, la renovación de redes de servicios, la instalación de alumbrado LED con telegestión, la implantación de fibra óptica, varias actuaciones medioambientales, puntos de recarga eléctrica, sistemas de videovigilancia y medidas de eficiencia energética. El objetivo es reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación del tejido industrial alcoyano.

Un nuevo acceso al polígono Santiago Payá y un centro polivalente en Cotes Baixes

Entre los proyectos prioritarios destaca la construcción de un nuevo acceso al polígono Santiago Payá, una reivindicación histórica del empresariado local. Después de trece años, este nuevo vial permitirá mejorar notablemente la conectividad y la seguridad en la zona.

El Ayuntamiento considera este acceso esencial para potenciar la logística y la atracción de inversiones en el Santiago Payá, integrándolo dentro del conjunto de intervenciones que buscan convertir los polígonos de Alcoi en espacios más competitivos, modernos y operativos.

Otro proyecto en marcha es la creación de un centro polivalente en el polígono de Cotes Baixes. Esta Área Industrial Avanzada, que fue la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de la ciudad, contará con espacios para reuniones, formación y servicios de oficina, entre otros, reforzando así la colaboración y la innovación empresarial.

Las EGM: gestión moderna y eficiente

Estas mejoras van acompañadas de la apuesta municipal por las Entidades de Gestión y Modernización (EGM), un modelo de gobernanza que impulsa la colaboración entre la administración y las empresas ubicadas en los polígonos industriales.

Alcoi ha impulsado con determinación este modelo, y la concejala Elisa Guillem ya ha anunciado que antes de finalizar 2025 todos los polígonos de la ciudad estarán constituidos como EGM. Esto permitirá una gestión más ágil, participativa y orientada a las necesidades reales del tejido productivo, además de facilitar la llegada de nuevas inversiones y la promoción de las áreas industriales.

Según Guillem, «las EGM son clave para garantizar la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo de nuestras zonas industriales».

Un futuro industrial más fuerte y sostenible

Las inversiones continuas y la implantación de las EGM representan un impulso decisivo para el futuro industrial de Alcoi. La combinación de infraestructuras renovadas y un modelo de gestión compartida sienta las bases para crear empleo, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Como destaca la concejal Elisa Guillem, estas actuaciones se suman a otras iniciativas industriales innovadoras y sostenibles, como el Parque Tecnológico de Rodes y Techviu, el nuevo Hub de Innovación Creativa y Tecnológica de Alcoi. Todo ello forma parte de una estrategia común para impulsar el futuro industrial y económico de la ciudad.