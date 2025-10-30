Así es la casa más cara de la provincia de Alicante: un chalet de siete habitaciones con vistas espectaculares por 13, 5 millones

Dicen que todo tiene un precio y, en el caso de una vivienda, sin duda lo que más se paga es el espacio, la ubicación y las vistas. Tres requisitos que cumple la que es la casa más cara en venta en estos momentos en la provincia, un chalet de lujo por el que sus dueños solicitan 13,5 millones de euros. Sin duda, una cantidad al alcance de muy pocos.

La propiedad en cuestión está situada en una ubicación más que privilegiada, en plena Serra Gelada, lo que le ofrece una espectacular vista sobre la bahía de Benidorm y sus rascacielos. Una combinación de naturaleza y vida urbana que, sin duda, supone uno de sus mayores alicientes.

Este chalet, además, se sitúa como la sexta vivienda más cara en estos momentos en toda España, según el ranking que ha elaborado el portal Pisos.com, y que sitúa al frente de esta clasificación a una casa rústica en Puigpunyent, en Baleares, valorada en 29,5 millones.

La vista desde el jardín de la casa, como se publica en el portal inmobiliario. / PISOS.COM

En el caso del chalet de Benidorm, la superficie construida es de 623 metros, en los que se distribuyen siete habitaciones y cuatro baños. Por supuesto, también dispone de parcela ajardina y una piscina en la que refrescarse. También dispone de ascensor propio para desplazarse entre las diferentes plantas que la componen.

Hipoteca

Aunque este tipo de viviendas suelen pagarse al contado, el portal ofrece una simulación de lo que supondría su cuota hipotecaria. Con los tipos actuales, quien disponga del 20 % necesario para la entrada -unos 2,7 millones- puede hacerse con el inmueble por unos 48.000 euros mensuales.

Eso sí, la estética está algo alejada de las villas de lujo que se construyen en los últimos años, aunque muy en la línea del aire mediterráneo de otras edificaciones de la zona.

El estudio revela una fuerte correlación entre los mercados inmobiliarios más tensionados del país y la concentración de viviendas de alto standing. Las zonas con mayor presión sobre los precios medios son también las que albergan las propiedades más exclusivas.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que "no es casualidad que las viviendas más caras del país se concentren en zonas que combinan clima privilegiado, buenas infraestructuras, conectividad internacional y una demanda consolidada de compradores de alto poder adquisitivo, tanto nacionales como extranjeros".

"El segmento de alto standing funciona como un amplificador de las dinámicas generales del mercado. Allí donde hay más presión sobre los precios, mayor demanda internacional y escasez de suelo, los valores del lujo se disparan exponencialmente. No estamos ante mercados paralelos, sino ante manifestaciones extremas de una misma realidad inmobiliaria", concluye Font.