El Consell distingue a siete museos festeros y artesanales de la provincia de Alicante

La Conselleria de Industria, Innovación, Comercio y Turismo ha sumado un total de catorce museos y centros expositivos y un centro formativo a la red de Espacios Artesanos de la Comunidad Valenciana. Dentro de la relación de puntos reconocidos, se han encontrado siete de la provincia alicantina localizados en los municipios de Alcoy, Alicante, Banyeres de Mariola, Ibi y Onil. La iniciativa tiene como objetivo identificar, visibilizar y poner en valor los espacios que, desde los ámbitos formativo, cultural y empresarial, dan forma a tradiciones y fiestas. Con el reconocimiento, la Generalitat trata de crear una red de trabajo conjunta que refuerce la proyección del sector artesanal en todo el territorio.

En concreto, se trata del Museu Alcoià de la Festa en Alcoy, el Valencià del Joguet en Ibi, el de Fogueres d’Alacant, el de l’Espardenya y el del Papel en Banyeres, el de la Festa en Ibi y el de la Muñeca en Onil. Durante el acto, la directora general del área, Maribel Sáez, ha destacado que “seguimos consolidando un proyecto que ya está sirviendo para conformar una potente red de trabajo y apoyo por y para nuestra artesanía".

Asimismo, ha señalado que “la artesanía no es solo una manera de producir, sino una forma de vivir, de entender el tiempo, el esfuerzo y la belleza de lo auténtico. Cada taller, cada museo y cada espacio que forma parte de esta red cuenta una historia de raíces, de tradición y de futuro". Sáez ha añadido que “la Comunitat es también una 'Comunitat Artesana': una tierra que crea, que imagina y que transforma, donde cada comarca, cada oficio y cada taller aportan una parte de nuestra identidad común".

Foto de los respresentantes de museos y centros reconocidos junto a directora general de Artesanía. / INFORMACIÓN

Los distintivos alicantinos los han recogido Carmen Nácher, directora del museo, y Francisco García Carrillo, presidente de la Asociación San Jorge; Sergio Carrasco Martínez, alcalde de Ibi y presidente de la Fundación Museo Valenciano del Juguete, y Pilar Avilés Valls, coordinadora del museo; Lidia López Rodríguez, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante; Josep Sempere Castelló, alcalde; Beatriz Francés, concejala de Patrimonio y Mª Ángeles Calabuig, directora del museo de l'Espardenya; Eva Galera Verdú, responsable del museo y presidenta de la Comisión de Fiestas de Ibi, y Javier Simón, vicepresidente y Jaume Berenguer Pastor, alcalde de Onil, y David Pons Martínez, coordinador del museo.