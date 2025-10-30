Reconocimientos
El Consell distingue a siete museos festeros y artesanales de la provincia de Alicante
Alcoy, Alicante, Banyeres de Mariola, Ibi y Onil pasan a formar parte de esta nueva remesa de centros expositivos y formativos de la red de la Comunidad Valenciana
La Conselleria de Industria, Innovación, Comercio y Turismo ha sumado un total de catorce museos y centros expositivos y un centro formativo a la red de Espacios Artesanos de la Comunidad Valenciana. Dentro de la relación de puntos reconocidos, se han encontrado siete de la provincia alicantina localizados en los municipios de Alcoy, Alicante, Banyeres de Mariola, Ibi y Onil. La iniciativa tiene como objetivo identificar, visibilizar y poner en valor los espacios que, desde los ámbitos formativo, cultural y empresarial, dan forma a tradiciones y fiestas. Con el reconocimiento, la Generalitat trata de crear una red de trabajo conjunta que refuerce la proyección del sector artesanal en todo el territorio.
En concreto, se trata del Museu Alcoià de la Festa en Alcoy, el Valencià del Joguet en Ibi, el de Fogueres d’Alacant, el de l’Espardenya y el del Papel en Banyeres, el de la Festa en Ibi y el de la Muñeca en Onil. Durante el acto, la directora general del área, Maribel Sáez, ha destacado que “seguimos consolidando un proyecto que ya está sirviendo para conformar una potente red de trabajo y apoyo por y para nuestra artesanía".
Asimismo, ha señalado que “la artesanía no es solo una manera de producir, sino una forma de vivir, de entender el tiempo, el esfuerzo y la belleza de lo auténtico. Cada taller, cada museo y cada espacio que forma parte de esta red cuenta una historia de raíces, de tradición y de futuro". Sáez ha añadido que “la Comunitat es también una 'Comunitat Artesana': una tierra que crea, que imagina y que transforma, donde cada comarca, cada oficio y cada taller aportan una parte de nuestra identidad común".
Los distintivos alicantinos los han recogido Carmen Nácher, directora del museo, y Francisco García Carrillo, presidente de la Asociación San Jorge; Sergio Carrasco Martínez, alcalde de Ibi y presidente de la Fundación Museo Valenciano del Juguete, y Pilar Avilés Valls, coordinadora del museo; Lidia López Rodríguez, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante; Josep Sempere Castelló, alcalde; Beatriz Francés, concejala de Patrimonio y Mª Ángeles Calabuig, directora del museo de l'Espardenya; Eva Galera Verdú, responsable del museo y presidenta de la Comisión de Fiestas de Ibi, y Javier Simón, vicepresidente y Jaume Berenguer Pastor, alcalde de Onil, y David Pons Martínez, coordinador del museo.
Se suman a la red
Junto con los museos alicantinos, la Generalitat Valenciana también ha reconocido a los siguientes centros:
- Museo Nacional de Cerámica (València) que ha estado representado por Jaume Coll Conesa, director del museo.
- Museu de Ceràmica de Paterna, por Ernesto Manzanedo Llorente, responsable del museo y arqueólogo municipal.
- Museu Faller de Gandia, por Alberto Bou Pérez, director.
- Museu de la Pedra en Sec (Vilafranca), por Guillem Monferrer Milian, responsable del museo.
- Casa del Arte Mayor de la Seda (Requena), por Juan Andrés García, responsable del museo.
- Museu de les Artesanies d’Atzeneta, por Manuel Tomás Calatayud, alcalde, y Lidia Ferri Nácher, ADL del Ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Andrés Millán, abogado laboralista: 'Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- La Cámara de Alicante aprueba sacar al Ayuntamiento del antiguo Palas
- Un menor de 17 años de Alicante a Ione Belarra: 'Voy a por ti con un destornillador
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Alicante descarta el pabellón Tómbola Arena y acepta indemnizar a la empresa que iba a construirlo