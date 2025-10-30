La construcción alicantina se apunta al verde: agua de lluvia y reutilización de tierras para reducir el impacto de las obras

Sin lugar a dudas, la construcción sigue siendo una de las actividades que mayor impacto genera en el medio ambiente, ya que supone la transformación radical de cualquier espacio. Sin embargo, también en esta actividad pueden incorporarse procesos y técnicas para hacerla más sostenible y reducir la huella de carbono de los proyectos.

Es lo que se ha propuesto la promotora alicantina Alibuilding, que en su nuevo complejo residencial de Polop Hill Natura ha puesto en marcha diversas iniciativas que permiten dar un segundo uso a las tierras y reutilizar el agua en el proceso de construcción. Un proyecto que desarrolla de la mano de la constructora Novaligrepro.

En materia de reducción del consumo de agua en el proceso de construcción, se trabaja en dos líneas. Por una parte, con el aprovechamiento del agua de lluvia, y en otra línea, gracias a la reutilización de los caudales donde es posible recuperar parte de ella para nuevos usos.

Un esquema del sistema de depósitos para reutilizar el agua en las obras. / INFORMACIÓN

El sistema consiste en la construcción de un depósito que está conectado por una red de canalizaciones de las aguas recogidas en las cubiertas de las viviendas y las terrazas. Esta agua procedente de lluvia se utiliza en cada una de las fases de desarrollo del residencial.

Al mismo tiempo, el agua utilizada en usos donde es posible su reutilización se recoge en estos mismos depósitos para darles una nueva vida. Tanto el agua de lluvia como el agua utilizada para la realización de las pruebas de estanqueidad de las cubiertas se almacenan en un depósito, siendo utilizable para diferentes usos como el regado y compactación de rellenos.

Este depósito quedará, una vez finalizada las obras y entregadas las viviendas, a disposición de la comunidad de propietarios, que podrá seguir con el proceso de recogida de aguas pluviales y su utilización en usos comunes como el rellenado de las piscinas como el riego de la zona ajardinada.

Aprovechamiento de tierras

Además, la promoción Polop Hills Nature también incorpora un proceso de aprovechamiento de las tierras procedentes de las excavaciones. Este material, en vez de enviarse al vertedero, se somete a un proceso de transformación, mediante un mezclado de gravas extraído de la zona de construcción. El material resultante se reutiliza para el relleno de superficies y la creación de terraplenes, compensando los volúmenes de excavación con los volúmenes de relleno.

La tierra se mezcla con grava para reaprovecharla. / INFORMACIÓN

Este sistema de trabajo evita toneladas de emisión de dióxido de carbono por la reducción de los desplazamientos de vehículos de gran tonelada desde la zona de obras de Polop Hills Nature hasta los vertederos autorizados de tierras.