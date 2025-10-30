Facephi mejora un 8 % su facturación en el primer semestre y reduce pérdidas

La tecnológica alicantina Facephi cerró el primer semestre del año con una cifra de negocio de 12,6 millones de euros, un 7,9 % más que en el mismo periodo de 2024, lo que le permitió reducir sus pérdidas, de acuerdo con la información que la propia compañía ha remitido al supervisor del BME Growth, la bolsa para empresas en crecimiento en la que cotiza.

En concreto, la firma especializada en soluciones para la verificación de la identidad digital finalizó junio con unos números rojos de 5,2 millones de euros, frente a los 6,2 millones del ejercicio anterior.

No obstante, la compañía dirigida por Javier Mira destaca que, por primera vez, ha logrado el punto de equilibrio en el flujo libre de caja a junio de 2025 en base a los últimos doce meses. Un hito que, según apuntan sus responsables, "demuestra la capacidad real de Facephi para crecer de forma rentable y sostenible, generando beneficios operativos que se traducen en una mejora de la caja disponible".

Durante el primer semestre de 2025, Facephi ha continuado avanzando en su estrategia de expansión internacional, reforzando su presencia global con nuevas alianzas estratégicas dentro del sector financiero y tecnológico.

Instalaciones de Facephi en Alicante. / Rafa Arjones

A nivel geográfico, la región EMEA (la filial que agrupa el negocio en Europa, Oriente Medio y África) ya representa el 4,6 % de los ingresos, frente al 1,3 % de 2024 y continúa consolidándose como motor de crecimiento global, con un incremento esperado de hasta diez veces su peso en facturación para finales de 2025. Eso sí, cerca del 95 % del negocio aún procede de Latinoamérica, donde tiene su mayor mercado.

Por sectores, seguros, pensiones y fintech concentran ahora el 6,1 % de la facturación, frente al 3,0 % del ejercicio anterior, mientras que la banca sigue como su principal cliente, con el 91,2 % de las ventas. En paralelo, Facephi se centrará en consolidar su presencia en los sectores de los viajes y gaming, antes de explorar oportunidades en otras industrias adicionales.

En este contexto, destaca el acuerdo alcanzado con Eastnets que permitirá a la compañía ampliar su mercado y acceder a más de 800 instituciones financieras en todo el mundo, al tiempo que enriquece su oferta tecnológica con soluciones complementarias en materia de prevención del fraude y cumplimiento normativo.

Estas colaboraciones suponen un nuevo impulso a la consolidación de Facephi como plataforma integral de Identidad y Anti-Fraude end to end (verificación de identidad, protección, detección de fraude y cumplimiento regulatorio) y refuerzan las perspectivas de crecimiento de la compañía.

Hoja de ruta

De cara a 2026, la compañía prevé mantener una senda de crecimiento acelerado estable, sustentado en cuatro pilares fundamentales: la expansión continuada en EMEA, las tecnologías, las alianzas con proveedores de soluciones complementarias como palanca clave de apalancamiento, habilitando estrategias de upselling (ampliaciones de contratos) y cross-selling (venta de nuevos productos a los mismos clientes) que multiplican el valor ofrecido a los clientes existentes y la gestión de riesgos de tipo de cambio, asegurando la estabilidad en el flujo de caja a partir de julio y salvaguardando la rentabilidad esperada.

De esta forma, Facephi prevé una tasa de crecimiento anual compuesto (TACC) 2024-2026 para la cifra de negocios y un ebitda del 26% y 232% respectivamente, y una proporción de cash flow sobre ebitda que estiman alcance aproximadamente un 40%.

Javier Mira, CEO de Facephi, ha destacado que "este ejercicio nos ha permitido validar los fundamentos de nuestra estrategia, consolidando una trayectoria de 13 años construida sobre bases sólidas de innovación tecnológica y visión internacional. Queremos destacar que nuestro desempeño refleja algo relevante: la transformación estructural de Facephi hacia un modelo de negocio rentable, eficiente y sostenible. Agradezco la confianza de nuestros clientes, muchos de ellos fieles a nosotros por más de diez años, inversores y partners, que creen en nuestra visión de un futuro digital más seguro, transparente y confiable".