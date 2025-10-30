FETRAMA: Así es la asociación para la protección y el impulso de los profesionales del transporte

La Federación de Transportistas de Alicante (FETRAMA) es una entidad que se remonta a 1977 y que desde esa fecha se ha convertido en el mejor aliado de las empresas y profesionales del sector del transporte por carretera en la provincia de Alicante.

La Federación cuenta con un equipo humano altamente capacitado para ofrecer a sus asociados ayuda y prestaciones en tres ámbitos muy concretos, que resultan de enorme utilidad: servicios jurídicos, tramitaciones administrativas y formación especializada para profesionales del transporte. FETRAMA se convierte así en la entidad encargada de la protección y el impulso que el sector requiere, tanto para sus empresas como para sus profesionales.

Interlocución con la Administración

A estos servicios esenciales, Antonio Marco, presidente de FETRAMA, considera que otra faceta de sus funciones es la intermediación con la Administración y los responsables políticos en dos líneas: mejorar las condiciones para el desarrollo del sector, y poner en valor el peso específico que tiene el transporte en toda la economía.

«Nuestra agenda pasa por hacer pedagogía entre la administración estatal y autonómica, y presionar en el ámbito comunitario: necesitamos infraestructuras seguras a través de carreteras y autovías renovadas; espacios seguros para el descanso de los conductores; una atención a las condiciones del trabajador o trabajadora, así como racionalizar la fiscalidad de un sector que debe ser considerado como estratégico y que está haciendo esfuerzo en su digitalización y transformación verde. Además, la sociedad debe ser consciente de que, si paramos, se para todo», ha apuntado Marco.

Esta labor institucional complementa la tarea que la Federación ofrece a sus asociados para que el desarrollo de su actividad sea más fácil y más productiva. El secretario general de FETRAMA, Antonio Gabaldón, asegura que la gama de servicios está «muy enfocada a todo el sector, tanto al profesional autónomo como a la Pyme o a la gran empresa. La Federación es una gran garantía y ofrece resultados muy profesionales, adaptados a todos los perfiles de asociados».

Gestión administrativa para el transporte

En materia administrativa, los asociados tienen acceso a los visados y la solicitud de operadores de transporte, operadores logísticos y almacenistas; pueden gestionar las tarjetas de transporte y las tarjetas de tacógrafo. Uno de los servicios sobre más interesante es la matriculación de vehículos de todo tipo, gracias a la conexión con las oficinas de la DGT tras el último convenio, así como cualquier otro cambio en la vida útil de ese vehículo. FETRAMA cursa con eficiencia los permisos especiales y licencias de apertura, licencias comunitarias, la gestión de datos del tacógrafo o los pagos de impuestos de transporte.

En su faceta de mediación institucional, FETRAMA intercede y actúa en los trámites que exige la Conselleria de Transporte, la Dirección General de Tráfico o los diferentes ayuntamientos en materia de impuestos y licencias de apertura, como también hace ante el Ministerio de Fomento.

Asesoramiento jurídico especializado

FETRAMAcuenta con un equipo de primera en materia de asesoramiento jurídico. El equipo de la Federación ofrece un asesoramiento legal especializado en normativa de transporte, y tiene capacidad para mediar entre instituciones como la DGT o la Conselleria de Transportes. A día de hoy, FETRAMA puede ofrecer y actuar como mediador en la solución de controversias, y tiene capacidad suficiente para interponer y defender procesos en el contencioso-administrativo para la presentación de recursos y alegaciones ante la administración de Justicia.

Formación

El potencial más interesante que ofrece a sus asociados son los cursos orientados a profesionales del transporte, cuyo currículum se adapta a las necesidades del sector. FETRAMA incluye en su programación cursos obligatorios para el ejercicio de la profesión: prevención de riesgos, gestión del tacógrafo digital de segunda generación, manejo de la carretilla elevadora, entre otros muchos. Uno de ellos, el desarrollo del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), que es una certificación europea obligatoria para conductores profesionales de camiones. Este certificado acredita que el conductor ha completado una formación para garantizar la seguridad vial y la eficiencia en su trabajo.

Los cursos se adaptan al horario y el tiempo de los asociados, puesto que FETRAMA tiene muy interiorizado las necesidades peculiares de los profesionales y sus circunstancias laborales, que incluye largos desplazamientos.

Últimos cursos disponibles

Los últimos cursos ofertados son los de consejero de Seguridad, ADR Básico Cisternas y Explosivos, operadores de grúas autocargantes y carretillas de seguridad. Además, siguen programados para las próximas semanas cursos de tacógrafo digital y gestión de los datos del tacógrafo, los cursos de CAP, así como otros vinculados a los profesionales que operan con Mercancías Peligrosas. Toda la información está disponible en www.fetrama.com.