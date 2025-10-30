Grupo Atlántica abona su plan estratégico con una mejora del beneficio del 13 %

Grupo Atlántica encara su nuevo plan estratégico tras cerrar un ejercicio de consolidación de su cifra de negocio y una notable mejora de su rentabilidad. Unas buenas bases con las que encarar su nueva hoja de ruta, con la que la firma especializada en el desarrollo de fertilizantes y soluciones naturales para el control de plagas pretende duplicar su tamaño.

Las últimas cuentas depositadas por el grupo en el Registro Mercantil muestran que Atlántica logró mantener e incluso incrementar ligeramente su facturación en 2024, con unos ingresos de 47,6 millones de euros. Unas cifras que la compañía atribuye a la consolidación de sus mercados tradicionales y a la expansión en nuevos territorios, como Brasil, Turquía o Estados Unidos.

Pero lo más destacado es la mejora de los resultados. Así, el grupo alcanzó un ebitda (beneficio antes de impuestos y amortizaciones) consolidado de 10,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,9 % respecto al año anterior, marcando un récord histórico, según destacan sus propios responsables.

Igualmente, el beneficio después de impuestos ascendió a 6,97 millones de euros, un 13 % superior al de 2023, mientras que el patrimonio neto se incrementó hasta los 31,2 millones de euros.

Relevo

Estas cuentas son las últimas que firma como CEO Marta Gutiérrez, a la que el pasado mes de julio sustituyeron Javier Salguero y Marcelo Montilla, miembros de la segunda generación de las dos familias propietarias. Un relevo que ha llegado acompañado de un nuevo plan estratégico que el grupo ha bautizado como AgroSphere 2030 y con el que pretende duplicar sus cifras.

Instalaciones centrales de Grupo Atlántica en Villena. / David Frutos

Para ello, la compañía apuesta por cuatro grandes ejes. Por un lado, continuar con el refuerzo de sus filiales y su negocio en América Latina, Norteamérica, Asia y África. No en vano, la exportación a países extracomunitarios representa cerca del 80 % de su facturación actual, lo que la convierte en una de las firmas más internacionalizadas de la provincia.

Por otro lado, la firma también continúa con su apuesta por la innovación y el desarrollo de lo que denomina "biosoluciones", que le han llevado a evolucionar su cartera de productos de los fertilizantes o los pesticidas tradicionales a equivalentes naturales más efectivos. Solo el año pasado Grupo Atlántica destinó 1,9 millones de euros a inversión, principalmente protección de su propiedad industrial y a nuevos desarrollos.

También apostará por alianzas estratégicas y por fortalecer sus lazos con clientes clave, para crear lazos a largo plazo y anticiparse a las necesidades del mercado. Por último, el cuarto eje pasa por la integración de los criterios de sostenibilidad en todas sus operaciones.

Retos

"Nuestro objetivo es mantener un crecimiento sólido y sostenible, anticipándonos a los retos globales del sector agrícola, desde el cambio climático hasta la volatilidad geopolítica. Queremos seguir aportando soluciones eficaces que impulsen un futuro más sostenible para los agricultores y la sociedad", asegura Javier Salguero, uno de los consejeros delegados del grupo.

Una vista aérea de la compañía. / Andrés Casanova Carreres

"Queremos crecer sin perder nuestra esencia: somos una empresa con raíces humanas. Una familia con visión global. Esto va de personas cuidando personas. Un círculo que empieza y termina donde siempre: en el campo", añade Marcelo Montilla, que comparte la responsabilidad de la firma con el anterior.

Con 43 años de historia, Atlántica Agrícola es una empresa familiar con sede en Villena y más de 200 empleados. El Grupo desarrolla soluciones naturales para la agricultura a través de sus 12 filiales en Europa, América, Asia y África, distribuyendo a más de 70 países.