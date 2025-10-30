Los sindicatos arrancan movilizaciones para retomar las subidas salariales de funcionarios

Más de un centenar de personas se han congregado este jueves ante la Subdelegación de Gobierno de Alicante para manifestarse para reivindicar la reanudación de negociaciones en el ámbito del empleo público. La concentración organizada por UGT Servicios Públicos, el Área Pública de CCOO y CSIF es el arranque de las movilizaciones de los sindicatos que han reclamado al ministro Óscar López un acuerdo que contemple la defensa de los servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más ocupación y mejora de las condiciones laborales para más de más de 300.000 empleados en la Comunidad Valenciana.

"Es una realidad que conoce perfectamente el Gobierno: el deterioro de los servicios públicos está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social, lo vemos en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la justicia y en resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de servicios públicos esenciales", han señalado desde las organizaciones. Los sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias.

Aspecto que presentaba la concentración este jueves en Alicante. / HECTOR FUENTES

La concentración ha estado encabezada en Alicante por la secretaria general de UGT en l'Alacantí y Les Marines, Yolanda Díaz, y la de CCOO, Eva Calleja. Ambas han reiterado la necesidad de abordar el tema en la mesa de diálogo social y han calificado de inconcedible que el ministerio no se haya sentado

Por eso, los sindicatos exigen la reapertura inmediata de la tabla de negociación para garantizar los incrementos salariales, un incremento y mejora de la ocupación pública y de las condiciones. En vista del retraso y la "desidia por parte del ministro Óscar López, en no atender las justas demandas de las tres tres centrales sindicales, las organizaciones sindicales continuarán con el proceso de movilización", al mismo tiempo, existe una "decisión inequívoca de intensificar la protesta", para lo que están dispuestos a llegar a la huelga general.