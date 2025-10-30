Xixona: Un polo industrial estratégico entre Alicante y Valencia que sigue creciendo

Suelo de calidad, con servicios, muy próximo al puerto y del aeropuerto, entre Alicante y Valencia, y con sectores productivos consolidados y en continuo crecimiento. La industria es una prioridad para el Ayuntamiento de Xixona, que apuesta firmemente por ofrecer a las compañías existentes y a las que deseen implantarse las mejores condiciones.

Son siete áreas industriales equipadas con todos los servicios y tecnologías de comunicación, que ofrecen un millón de metros cuadrados. Además, existe otro millón de metros cuadrados listo para ser urbanizado.

El Espartal III

El área industrial de El Espartal III es una de las de mayor proyección. Tiene el 63% del parque comercializado y es propiedad del IVACE de la Generalitat Valenciana. En total, dispone de 66.347,47 metros cuadrados, que incluyen 54 parcelas pertenecientes a 14 empresas y al Ayuntamiento.

Por el momento, el total de la inversión en estas parcelas asciende a 18,3 millones de euros y se han generado 146 empleos.

Las últimas diez parcelas adquiridas pertenecen a dos empresas alimentarias que supondrán una inversión de cinco millones de euros y generarán 26 empleos. Se trata de López Mira S.L. y Progelcone España. La primera es una empresa proveedora de turroneras, heladeras y fabricantes de dulces, mientras que la segunda se dedica a la distribución de packaging, utensilios, galletas, pastas y mixes para heladerías, entre otros productos.

Pero además y recientemente, la empresa de lavandería Aresala ha adquirido 1.300 metros en este polígono. Como Turrones Picó, que ampliará sus instalaciones con parcelas nuevas. De otro lado, la Asociación Nacional de Heladeros, en esta misma área industrial, sigue a la espera de la promesa de Diputación de impulsar el proyecto del Centro de Investigación del Helado, tras la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento y la Conselleria de Industria hace ya varios años.

Estas nuevas adquisiciones ponen en valor la situación geográfica estratégica de El Espartal III, que se ha consolidado como un espacio empresarial de referencia en producción alimentaria.

Las áreas industriales de Xixona están equipadas y cuentan con conexiones rápidas. / INFORMACIÓN

Sector del turrón… pero mucho más

El sector alimentario jijonenco —turrón, chocolate y helado— y sus empresas auxiliares es uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana y el más asentado en el municipio.

Pero el tejido empresarial del municipio está muy diversificado. De hecho, la multinacional Procter & Gamble cuenta en Xixona con una de las fábricas más grandes de nuestro país, en la que trabajan 400 personas y se producen el 95% de los pañales Dodot que se consumen en España y Portugal.

Del mismo modo, la variedad de empresas ubicadas en el espacio industrial de Xixona abarca una gran cantidad de sectores: automoción, impresión, fabricación de maquinaria especializada, embalajes, aluminio, carpintería y muchos otros.

Xixona no solo es famosa por ser la cuna del turrón, sino también por albergar el Consejo Regulador de la IGP Jijona y Turrón de Alicante y la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos.

Esta diversidad de sectores convierte a la localidad en un núcleo empresarial robusto y variado. Además, Xixona cuenta con una marca que la identifica en todo el mundo, asociada a la industria del turrón: «Xixona, el lugar más dulce del mundo».

Un concepto y una marca consolidada que definen a las generaciones de jijonencos que, con calidad suprema, producen y venden a todo el mundo este dulce universal.

El Ayuntamiento de Xixona, presidido por Isabel López Galera, ha hecho de la industria una de sus prioridades, invirtiendo constantemente en la modernización y mejora de sus polígonos industriales, con el apoyo de las ayudas de la Generalitat Valenciana.

Un lugar privilegiado

Las áreas industriales de Xixona están completamente equipadas y cuentan con conexiones rápidas a la red de autovías y al aeropuerto de Alicante-Elche. Además, su proximidad a los centros universitarios de Alicante, Alcoy y Elche garantiza una oferta de profesionales altamente cualificados.

Las empresas que se establezcan en Xixona disfrutarán de múltiples ventajas: bonificaciones en la compraventa de terrenos, opciones de pago aplazado y modalidades de comercialización flexibles, como el derecho de superficie o el arrendamiento con opción a construir.

Toda la información sobre la oferta de suelo industrial, tramitación y directorio de empresas está disponible en la web oficial: www.industriaxixona.com