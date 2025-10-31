Casi 63.000 mujeres alicantinas sostienen solas a sus familias

Las telenovelas llevan décadas explotando la figura de la madre soltera que se ve obligada a superar innumerables dificultades para sacar adelante a sus familias. Un estereotipo que, por desgracia, todavía tiene mucho de real, a juzgar por los resultados del último estudio realizado por la Fundación Adecco sobre la cuestión.

El informe no solo advierte de que el riesgo de pobreza y exclusión social en este tipo de hogares duplica la media de la población general, sino que, además, también existen muchas posibilidades de que esa situación de precariedad se traslade a la siguiente generación, es decir, a los hijos criados en este tipo de hogares.

La discriminación arranca desde la propia composición de las familias. Del total de 73.700 hogares monoparentales que existen en la provincia, apenas 11.000 están encabezados por un hombre, lo que significa que 62.700 mujeres alicantinas sostienen en solitario sus casas y sus hijos o parientes. Una proporción que se mantiene a nivel autonómico, con 165.300 hogares monoparentales liderados por mujeres frente a 36.700 en manos de varones, y también nacional.

La Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el INE ya refleja claramente las dificultades por las que atraviesan este tipo de familias. De esta forma, mientras que en su conjunto un 25,8 % de la población se encuentra en riesgo de exclusión social o económica, en el caso de las familias con un solo progenitor la cifra se dispara hasta el 50,3%, aunque también hay que señalar que este porcentaje ha mejorado algo en el último año, ya que en 2023 alcanzaba el 52,3 %.

Dificultades para llegar a fin de mes

Peo el estudio de la Fundación Adecco va más allá y sus responsables han realizado también una encuesta para conocer más en profundidad el día a día de estas mujeres -en concreto, ha escogido mujeres desempleadas-, con resultados más que preocupantes. Para empezar, nade menos que un 95 % de las madres solteras o divorciadas asegura que llega con dificultad a fin de mes, y un 56 % en concreto señala que lo hace "con mucha dificultad".

El gasto que más pesa y que más complicado tienen de cubrir es la vivienda, que citan el 85 % de las consultadas, seguido por la alimentación, que ya supone un problema para el 59,3 % de las encuestadas, cuando hace solo dos años únicamente lo citaban el 33,2 %. Una evolución que refleja el encarecimiento que han sufrido la mayoría de productos básicos que componen la cesta de la compra.

Una madre continúa trabajando mientras atiende a su hijo. / INFORMACIÓN

Sin embargo, para los responsables de la Fundación Adecco lo más preocupante es el aumento que también ha experimentado la cifra de mujeres que apuntan dificultades para correr con los gastos de educación de sus hijos, entre los que se incluyen las matrículas o el material escolar, pero también el transporte, el comedor, los dispositivos y la conectividad que ahora reclaman muchas tareas o las actividades de refuerzo.

En este caso son un 55 % de las mujeres que encabezan hogares monoparentales las que ven problemas para afrontar este dispendio, 15 puntos más que hace dos años. Una situación que "debilita el principal motor de la movilidad social", la directora de Inclusión de esta organización, Begoña Bravo, que recuerda que "la pobreza puede transmitirse de una generación a otra".

Discriminación laboral

Se trata, además, de un problema que se retroalimenta, ya que el hecho de afrontar en solitario el cuidado de hijos y familiares supone un importante obstáculo a la hora de conseguir un empleo con el que obtener los ingresos necesarios. De esta forma, lo habitual es que, cuando caen en el paro, esta condición se cronifique, según Adecco, es decir que tengan mayores dificultades para reincorporarse a la vida laboral.

Casi la mitad ha sufrido discriminación durante un proceso de selección laboral

Hasta un 48,6 % de las encuestadas afirma haber experimentado algún tipo de discriminación al mencionar su condición de madre en solitario durante un proceso de selección. No obstante, el mayor problema sigue siendo la imposibilidad de encontrar un empleo con unos horarios que permitan atender a los hijos y familiares, una dificultad que apuntan el 63,2 % de las participantes en el estudio. Sobre todo, porque aproximadamente la mitad (el 49,9 %) no puede costearse servicios de cuidado y un 38,9 % carece de una red familiar de apoyo efectivo.

De esta forma, casi tres de cada cuatro mujeres que encabezan un hogar en solitario se han visto obligadas a rechazar un puesto de trabajo por no poder conciliar, según este estudio.

Ante estas dificultades, hasta el 84 % de las participantes se muestra dispuesta a aceptar trabajos por debajo de su cualificación profesional, lo que coarta sus carreras, y hasta un 45 % aceptaría un empleo en la economía sumergida o irregular, con tal de cubrir sus gastos básicos.

Menos oportunidades

Las que tienen la suerte de trabajar tampoco lo tienen mucho mejor. Entre las encuestadas por la Fundación Adecco, hasta el 59,7 % afirma haberse sentido limitada o menos valorada que otros compañeros por su situación familias. Un problema que suele manifestarse de manera indirecta, con una menor participación en proyectos, la asignación de turnos menos favorables o evaluaciones condicionadas por la percepción de una menor disponibilidad.

Eso sí, a pesar de todo lo anterior, la mayoría de estas mujeres siguen mirando al futuro con esperanza. Así, el 68 % de las desempleadas confía en encontrar trabajo dentro de los próximos dos años, y un porcentaje similar prevé formarse para aumentar sus probabilidades de que así sea.