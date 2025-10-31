Las ayudas del SEPE ya alcanzan a siete de cada diez parados alicantinos

Los casi cinco años de crecimiento ininterrumpido desde el final de la pandemia no solo han permitido reducir la cifra de parados de la provincia hasta su nivel más bajo desde el año 2008. La bonanza económica, junto con los cambios introducidos en la última reforma laboral, también han propiciado que los desempleados actuales estén mucho mejor protegidos y que casi siete de cada diez reciban algún tipo de ayuda del SEPE.

Un colchón económico que supone uno de los ejes del estado del bienestar, ya que evita que los desocupados caigan automáticamente en situaciones de exclusión social, de las que resulta muy difícil recuperarse.

Los últimos datos oficiales del organismo público indican que, en lo que va de año, la denominada tasa de cobertura -el porcentaje de desempleados que recibe algún tipo de ayuda del SEPE- alcanza el 69,3 %. La más elevada de la serie histórica, exceptuando el año 2020, cuando se disparó hasta el 75,6 % gracias a los ERTE que se aprobaron por el cierre decretado para frenar la expansión del coronavirus.

Para dar una idea, la tasa actual supone 19 puntos más que la que se registraba en 2017, cuando apenas rozaba el 50 %. Es decir, que por entonces la mitad de los desocupados no recibía ninguna prestación. En 2018 alcanzó el 52,2 % y en 2019, el año de mayor expansión económica antes del covid, se situó en el 56,4 %.

Pero, además de alcanzar a un mayor porcentaje de parados, la distribución actual de estas ayudas también es más favorable. Con los últimos datos disponibles en la mano, los del pasado mes de agosto, de los 68.388 beneficiarios de ayudas del SEPE de la provincia, un 62 % cobra la prestación contributiva, la de mayor cuantía, frente al 36,6 % que ingresa alguno de los subsidios que existen -como el destinado a mayores de 52 años-, que suelen ser de un importe bastante más reducido.

De nuevos, si volvemos a 2017 los porcentajes se invierten, ya que por entonces quienes tenían derecho a la prestación contributiva solo eran el 42 % de los inscritos en las oficinas de empleo.

Las causas

Como apunta el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UA y 'of counsel' de Devesa Abogados, David Montoya, son varios los factores que han influido en esta mejora de la protección social que reciben, empezando por el propio descenso del número de parados, que ha bajado de 155.000 en 2017 a 118.000 actualmente.

Esto también ha propiciado, según el experto, que la composición de este colectivo de desempleados sea diferente, con un menor porcentaje de parados de larga duración, que son los que suelen agotar las prestaciones.

A lo anterior hay que añadir los cambios introducidos por la última reforma laboral que, al imponer el contrato indefinido por defecto, provoca que se acumulen mayores tiempos de cotización ininterrumpida, con lo que hay un mayor número de profesionales que genera prestaciones contributivas.

Incluso la potenciación de la figura del fijo discontinuo ayuda a esta mejora, ya que, generalmente, también estos trabajadores suelen mantenerse de alta durante más tiempo que quienes antes ocupaban estos puestos con contratos temporales, por lo que también acumulan más derechos.

Una factura de 88 millones mensuales Las más de 68.000 pagas mensuales de todo tipo que actualmente abona el SEPE en Alicante suponen un coste de aproximadamente 88 millones de euros mensuales, según los últimos datos del organismo público. A nivel nacional, la cifra asciende a 2.109 millones de euros, lo que da una idea de la importante inyección económica que supone este sistema de protección social para evitar situaciones de pobreza sobrevenida.

A este respecto, también cabe destacar la cuantía que reciben los parados, que se sitúa en una media de 949 euros, según los últimos datos del SEPE, una cifra bastante elevada para lo que era común hace unos años, aunque aquí también influye la mejora de los salarios y las bases de cotización, que son la referencia que se toma para establecer el importe de las ayudas.

Menos que en el resto del país

A pesar de la mejoría experimentada, la provincia aún mantiene un diferencial negativo con el resto del país, donde la tasa de cobertura de los desempleados llega al 77,8 %.

Una oficina del SEPE en la ciudad de Alicante. / PILAR CORTES

El secretario de empleo de CC OO en l'Alacantí-les Marines, José María Ruiz Olmos, no duda en relacionar esta brecha con la mayor estacionalidad de la economía de la provincia, donde aún pesan mucho sectores como el turismo, pero también otros como el juguete o el turrón, igualmente con ciclos de producción muy marcados.

Para acabar con esta brecha sería necesario "introducir cambios profundos en el mercado productivo" de la provincia, según Ruiz Olmos, que también aboga por seguir con el proceso de reforma del mercado de trabajo, con cambios en "en el modelo productivo, el impulso del empleo de calidad y la reducción de las cargas de trabajo, además de la jornada laboral".