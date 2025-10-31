Los fondos europeos impulsan la transformación digital de destinos y empresas turísticas alicantinas

Alicante volvió a situarse en el centro de la conversación sobre el futuro del turismo. La jornada «Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar», organizada por SEGITTUR e INFORMACIÓN, reunió en la capital alicantina a representantes de las administraciones y del sector empresarial para analizar cómo la digitalización está cambiando la forma de gestionar los destinos y las empresas turísticas. La provincia, considerada ya un referente nacional en innovación y tecnología aplicada al turismo, sirvió como escenario ideal para debatir sobre un proceso que, más que una tendencia, se ha convertido en una necesidad estratégica.

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, fue el encargado de inaugurar el encuentro recordando que «el turismo es nuestra principal fuente de riqueza» y que, precisamente por eso, «estamos obligados a innovar, a importar y exportar experiencias manteniendo ese constante espíritu de superación que nos ha colocado donde estamos, a la cabeza en materia de turismo». Cabot subrayó la importancia de los datos y la inteligencia turística como herramientas clave para mejorar la gestión de los destinos, señalando que «el dato que confirma la desestabilización del turismo que nos visita habla por sí solo y ratifica esa necesidad de nutrir nuestro disco duro».

Seguidamente, el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín, explicó qué es la Plataforma Inteligente de Destinos y cómo desde el Gobierno de España se está impulsando la transformación digital del sector turístico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enrique Martínez Martín, presidente de SEGITTUR, en un momento de su intervención. / Rafa Arjones

Si algo quedó claro es que la digitalización no es una opción; es el camino para seguir siendo competitivos en un mercado global cada vez más exigente. Martínez detalló que, gracias a los fondos europeos Next Generation, se están desplegando ayudas directas para la digitalización de destinos y pymes, así como el desarrollo de infraestructuras tecnológicas que servirán para modernizar el conjunto del sector.

En ese marco, la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) es el proyecto más ambicioso. «Se trata de una infraestructura pública digital del turismo en España, que ofrecerá servicios y soluciones digitales para los destinos. Diseñada para democratizar la innovación, acelerar la digitalización y garantizar la competitividad y la sostenibilidad del turismo», explicó el presidente de SEGITTUR, convencido de que esta herramienta marcará un antes y un después en la gestión turística. Martínez destacó que la PID permitirá el intercambio seguro de datos entre administraciones y empresas, y ayudará a los destinos a mejorar la experiencia del visitante y optimizar los recursos. «Con esta plataforma estamos construyendo un modelo turístico basado en datos, colaboración y sostenibilidad. No se trata solo de tecnología, sino de gobernanza y de visión de futuro», afirmó.

El presidente de SEGITTUR puso a Alicante como ejemplo de territorio que ha sabido anticiparse a este cambio de modelo. La provincia ha recibido más de 6,6 millones de euros de inversión procedentes del Plan de Recuperación, de los cuales 3,13 millones se han destinado al Ayuntamiento de Benidorm, 1,17 millones a la Diputación y 2,3 millones a pymes turísticas. «Esta plataforma posicionará a España como líder mundial en innovación turística», resaltó.

Ejemplos de innovación

Precisamente, el siguiente bloque de la jornada sirvió para conocer de primera mano cómo los destinos turísticos de la provincia están aplicando este modelo. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el director ejecutivo del Patronato de Turismo de la Diputación, José F. Mancebo, compartieron su experiencia.

Toni Pérez recordó que Benidorm fue el primer Destino Turístico Inteligente certificado, un logro que fue el resultado de años de trabajo constante. En este sentido, el alcalde explicó que el nuevo modelo permite «profundizar en una gestión donde la inteligencia tiene un papel relevante y donde los datos y los indicadores son esenciales para tomar decisiones». En su opinión, la digitalización es también una oportunidad para mejorar la gobernanza: «Los datos por sí solos no sirven si no somos capaces de analizarlos y convertirlos en políticas públicas que mejoren el día a día de la ciudad. Solo seremos el mejor destino al que venir si somos la mejor ciudad para vivir».

Pérez destacó también el valor de las ayudas europeas, que calificó de «auténtico acelerador» de un proceso que Benidorm ya venía emprendiendo. «Todo lo que hemos hecho durante la última década, ahora podremos hacerlo mucho más rápido y con más garantías. Estas ayudas no solo benefician a los destinos que las reciben directamente; generan un efecto multiplicador en toda la provincia y en España», explicó.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el director ejecutivo del Patronato de Turismo de la Diputación, José F. Mancebo, compartieron su experiencia. / Rafa Arjones

Por su parte, José F. Mancebo señaló que el reto es hacer llegar esta transformación a todos los municipios, grandes y pequeños. «Nuestra misión es actuar como palanca para que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, puedan aprovechar también el conocimiento y la tecnología que se están desarrollando en proyectos como la Plataforma Inteligente de Destinos», apuntó. Mancebo recordó que la Diputación, a través de su área de ciclo hídrico, gestiona el agua en más de 70 municipios, lo que permite integrar soluciones tecnológicas en la gestión de recursos básicos. «Territorio y destino van a ser lo mismo, ambos gestionados de manera inteligente y sostenible», aseguró.

El director del Patronato valoró además la colaboración nacional impulsada por SEGITTUR. «Al final, los retos de la Costa Blanca no son muy distintos a los de la Costa del Sol o las Islas Canarias, desde el punto de vista de la gestión. Si aplicamos inteligencia y trabajamos en red, conseguiremos mejores resultados para todos. Compartimos un mismo activo: la marca España, y reforzarla es una tarea colectiva», destacó.

Las pymes se digitalizan

Si la segunda mesa puso el foco en la gestión pública, la tercera demostró que la transformación digital también está llegando al tejido empresarial. Bajo el título «Las empresas turísticas se digitalizan», varios representantes del sector empresarial compartieron su experiencia con los proyectos financiados a través de las ayudas de Última Milla, dirigidas a impulsar la digitalización de las pymes.

Para José Cano Fuster, responsable de Xato Restauración, estas ayudas han sido determinantes. «Sin este acompañamiento habría sido imposible para una empresa pequeña como la nuestra dar el salto a la digitalización», reconoció. Su negocio, dedicado a la restauración, ha podido crear experiencias turísticas cocreadas con el visitante, combinando tradición e innovación. «Hemos conseguido acercar un bocado de la millor terreta del món incluso antes de que el turista llegue. El impacto está siendo muy positivo, tanto en lo gastronómico como en el territorio», afirmó.

Natalia Andreu, directora general de Inteligencia Turística, mencionó la experiencia del «Xato Cube» que busca mejorar la competitividad del restaurante que cuenta con más de 100 años de historia. Andreu señaló la importancia de la innovación aplicada al territorio: «Estamos desarrollando proyectos de turismo regenerativo que dejan un impacto positivo en el entorno». Un claro ejemplo de que la tecnología puede ayudar a generar experiencias responsables y conscientes.

La mesa «Las empresas turísticas se digitalizan» demostró que la transformación digital también está llegando al tejido empresarial. / Rafa Arjones

Desde el ámbito hotelero, Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC, destacó el esfuerzo colectivo del sector para compartir datos. «Hace 15 años empezamos a construir una base de datos del sector hotelero. Hoy, con inteligencia artificial, podemos predecir comportamientos del mercado y anticiparnos», explicó. Montes subrayó la complejidad del proyecto —con más de 130 empresas integradas—, pero aseguró que ha merecido la pena: «ha sido un ejemplo de cómo invertir muy bien unos fondos públicos precisamente para hacer un sector más competitivo. Así, hablamos de innovar para competir y conectar».

En el ámbito del turismo activo, David Casanova, director financiero de Mundo Marino, explicó que su empresa ha invertido 100.000 euros en digitalizar una experiencia «que hasta ahora era totalmente orgánica». «Recibimos más de medio millón de pasajeros al año, y necesitábamos ponernos al día. Las ayudas han sido una oportunidad para pensar en clave tecnológica y mejorar el proceso de compra y posventa. El siguiente paso será fidelizar al cliente con herramientas móviles», avanzó.

También Tania Martínez, de Plusholidays, relató cómo la implantación de inteligencia artificial en su plataforma de alquiler vacacional ha transformado su modelo de negocio. «Nuestro buscador analiza patrones de comportamiento y personaliza las recomendaciones. Gracias a ello, la visibilidad online se ha multiplicado por seis y las reservas directas han crecido un 25%», detalló. Además, señaló que su web es ahora más accesible y multilingüe: «Queremos llegar más lejos y ofrecer una experiencia más amigable».

Las experiencias compartidas a lo largo de la jornada confirmaron que la digitalización no es solo una herramienta, sino una nueva forma de entender el turismo: más inteligente, más sostenible y más conectado. Alicante, con su combinación de liderazgo institucional y dinamismo empresarial, se consolida como un ejemplo de cómo la tecnología puede servir para reforzar la competitividad y la calidad de vida en los destinos turísticos.