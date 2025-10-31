Los informáticos también necesitan ayuda: Orizon lanza al mercado un asistente con IA para ayudarles a detectar fallos de programación

La inteligencia artificial también se ha convertido en un aliado fundamental para los informáticos, que han encontrado en esta herramienta una forma de agilizar la engorrosa tarea de crear el código necesario para que los programas funcionen. Ahora, además, también les va a ayudar a detectar de forma rápida y sencilla los errores que provocan fallos en los sistemas y que, por ejemplo, son responsables de que en ocasiones ejecutar una sencilla orden se demore mucho más de lo necesario.

La tecnológica alicantina Orizon acaba de lanzar al mercado el que será el primer asistente basado en inteligencia artificial para la mejora del rendimiento de infraestructuras y grandes sistemas tecnológicos. La firma ha aprovechado para ello su experiencia en este campo, a través del desarrollo de más de 80 grandes proyectos que ha realizado para grandes compañías de sectores como la banca o los seguros.

El asistente es capaz de dialogar con los responsables de tecnología en lenguaje natural y ofrecerles en tiempo real respuestas, diagnósticos y recomendaciones para detectar, prevenir y corregir ineficiencias en sus sistemas tecnológicos. En concreto, puede proporcionar más de 5.000 recomendaciones, incluyendo cambios en el código, a cualquier supuesto real para la resolución de ineficiencias.

Las instalaciones de Orizon en Alicante. / INFORMACIÓN

Esta capacidad es especialmente "atractiva", según los responsables de Orizon, si se tiene en cuenta que, según ha podido constatar la compañía, actualmente el 60 % de los problemas de ineficiencia comunes a la mayoría de las grandes organizaciones están motivados por un catálogo de tipologías de fallos o errores "extremadamente cortos y repetitivos".

Pioneros

"Hemos sido pioneros en introducir el concepto de rendimiento tecnológico como palanca de valor para el negocio y ahora también somos los primeros en dotar a las organizaciones de una herramienta que les permite hablar directamente y de forma sencilla con todo ese conocimiento acumulado", asegura Ángel Pineda, CEO de Orizon.

El asistente IA, no solo es capaz de responder a preguntas como: "¿qué errores se han repetido esta semana en mis procesos batch?" o "¿qué cambios bruscos de comportamiento se detectaron en la última subida a producción?", también contextualiza las respuestas, detecta patrones de comportamiento similares y propone soluciones probadas, con impacto directo en variables como los costes, los tiempos de respuesta y el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

La nueva solución se integra dentro de la plataforma BOA de la compañía, utilizada por prácticamente todos los grandes bancos de nuestro país y que permite observar y actuar sobre el comportamiento dinámico del software en tiempo real, independientemente del entorno.

Ángel Pineda en las instalaciones de Orizon en Alicante. / Pilar Cortés

El asistente usa modelos avanzados de IA para analizar el comportamiento de aplicaciones, identificar patrones de degradación del rendimiento y correlacionarlos con posibles causas técnicas o de negocio, prioriza incidencias y propone o ejecuta medidas correctivas automáticas como, por ejemplo, reasignación de recursos o cambios de configuración.

Ahorro instantáneo

Según estima Orizon, para una organización media con unas inversiones anuales en tecnología de entre 30 y 1.000 millones de euros, la puesta en marcha del asistente, además de contribuir a la consolidación de la cultura del rendimiento, puede implicar unos ahorros de costes de entre 100.000 y 1 millón de euros de manera prácticamente instantánea.

El despliegue del asistente, que reside en la nube, es extremadamente sencillo y solo requiere que el usuario facilite a Orizon una serie de ficheros para rastrear el rendimiento del sistema. Además de acumular conocimiento, el agente está entrenado con más de 60 algoritmos desarrollados por Orizon.