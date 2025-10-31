El trimestre dorado del turismo internacional: los ingresos se disparan hasta los 9.321 millones para Alicante

La locomotora turística ha alcanzado su velocidad de crucero en la provincia de Alicante y acaba de cerrar septiembre con el mejor trimestre de su historia en gasto de turistas internacionales. El buen momento llega al nivel de superar cifras inimaginables. En concreto el tercer trimestre de 2025, los visitantes de otras nacionalidades supusieron unos ingresos de 4.479 millones de euros, un 14,2 % más que el mismo periodo del año anterior. Así, en el cómputo de todo el año, la cifra se dispara hasta los 9.321 millones que es más que en todo 2023 y un 11,4 % más que hasta este mismo periodo en 2024.

El portal estadístico de la Generalitat Valenciana confirma, a partir de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística que el salto cuantitativo que se dió tras la pandemia no se ha frenado, muy al contrario, se proyecta con crecimientos de dos dígitos nunca vistos. Para hacerse una idea, sirva que el gasto turístico en la provincia de Alicante en el tercer trimestre de 2019 fue de 2.626 millones. Se ha crecido un 70 % en poco más de cinco años.

En el desglose, Benidorm se consolida como el puntal turístico de este indicador, de hecho, el 20 % del gasto tiene su origen en la localidad benidormense. En este caso, la cantidad del tercer trimestre es de 876 millones, un 28 % más respecto a 2024. En el acumulado del ejercicio, el gasto asciende a 1.837 millones, más que en todo 2019 y cerca del 2023. Evidentemente, son los registros estimativos más altos también para la ciudad de los rascacielos.

En cualquier caso, las estadísticas mensuales indican que el gasto acumulado de los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad Valenciana rebasó, por primera vez, la cifra de 12.800 millones de euros (12.877 millones) entre enero y septiembre, un 6,6 % más respecto al año anterior. El gasto medio hasta septiembre se sitúa en los 1.311 euros, es decir, un 2,35 % interanual, mientras que el gasto medio diario alcanza los 140 euros, lo que también implica una mejora del 4,27 %. La estancia media queda en de 9,3 días.

Respecto al movimiento en fronteras, se observa que la llegada de turistas de otras nacionalidades también ha marcado números récord en el territorio autonómico, superando los 9,8 millones (9.824.407) de visitantes en los nueve primeros meses del año, un 4,14 % más respecto al mismo periodo de 2024.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha valorado muy positivamente estos resultados, destacando que “se trata de los datos más altos de toda la serie histórica en cuanto a gasto turístico, un indicador clave para medir la calidad del turismo que recibimos y su impacto en la economía”. Cano ha subrayado que “el turismo internacional que elige la Comunitat Valenciana está apostando cada vez más por experiencias de mayor valor añadido, sostenibles y diversificadas, lo que refuerza nuestro posicionamiento como destino competitivo durante todo el año”.

Aunque ha descendido ligeramente la llegada de turistas, el gasto se elevó a 1.597 millones de euros, el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre

“Y este es el mensaje que llevaremos la próxima semana a la principal feria internacional de Turismo, la 'World Travel Market' de Londres”, ha avanzado la consellera Marián Cano, señalando que “asistiremos con la confianza puesta en seguir consolidando la Comunitat Valenciana como destino preferente para los turistas internacionales y captar nuevos perfiles de acuerdo con nuestra estrategia de desestacionalización y diversificación”.

Septiembre

Con respecto a los resultados del mes de septiembre, el número de llegadas de turistas se mantuvo con respecto al mismo mes del año anterior en la Comunidad, registrando un total de 1.192.948 llegadas de foráneos. Se trata de un ligero retroceso del 0,17 % con respecto a 2024. La estadísticas inicial y provisional tiene un ámbito autonómico y se estima que la provincia de Alicante representa un 70 % de ese cómputo, con lo cual, la Costa Blanca se situaría con 835.063 llegadas.

El gasto, en cambio, se elevó a 1.597 millones de euros, el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre y supone un 5,72 % más con respecto al mismo mes del año anterior, con una media por turista de 1.339 euros y un incremento interanual del 5,9 %. El gasto medio diario en septiembre creció un 4,34 %, hasta los 145 euros, con una duración media del viaje de 9,2 días (un 1,5% más que en 2024). En definitiva, se mantienen las estimaciones en cuanto a turistas, pero la mejora económica proceden del gasto lejos de suponer un problema apuntala la teoría que defiende el sector de lograr elevar los ingresos.