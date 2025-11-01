CaixaBank, líder en innovación

La tecnología y la innovación son clave para CaixaBank, por ello participa el próximo lunes en el encuentro «Innovar para crecer» celebrado en el Club INFORMACIÓN. Con más de 12 millones de clientes digitales en España, la entidad trabaja cada día para desarrollar nuevos modelos que le permitan dar respuesta a las demandas y necesidades de sus clientes y que acerquen los productos, los servicios y la cultura financiera a todos los ciudadanos. La innovación es una palanca clave para que las relaciones entre los bancos y los clientes sean cada vez más seguras, cómodas y eficientes.

La entidad financiera cuenta con una filial tecnológica propia, CaixaBank Tech, que está ampliando su equipo profesional con la incorporación de 500 desarrolladores durante 2025, hasta superar los 1.600 empleados. CaixaBank Tech busca incorporar ingenieros de distintas especialidades, sobre todo desarrolladores de software. El objetivo es alcanzar, en los próximos tres años, la cifra total de 2.000 empleados. Las oficinas que tiene en Barcelona, Madrid y el nuevo centro de Sevilla se convertirán en hubs tecnológicos de atracción de talento.

Además, CaixaBank ha puesto en marcha el plan «Cosmos», su hoja de ruta en procesos y tecnología enmarcada en el Plan Estratégico 2025-2027, para incorporar a 3.000 nuevos jóvenes empleados a lo largo de los próximos tres años, de los cuales 1.000 serán en IT. Para poder llevar a cabo esta transformación, es necesario atraer y fidelizar el mejor talento, promover la cultura de cercanía, agilidad y colaboración, y aunar las virtudes de la experiencia y la juventud.

CaixaBank ha invertido 1.368 millones en tecnología y desarrollo durante el 2024, lo que supone un 8,3% más respecto al año anterior, tal y como se desprende del Informe de Gestión Consolidado de la entidad.

La entidad financiera continúa apostando por mejorar la flexibilidad, la escalabilidad y la eficiencia de su estructura de IT, lo que ayuda a reducir costes, acortar el tiempo de lanzamiento al mercado y aumentar la resiliencia. En el marco del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, CaixaBank pretende invertir más de 5.000 millones de euros en IT para impulsar el crecimiento del negocio, desarrollando capacidades avanzadas y manteniendo su liderando en el mercado, y lanzar nuevos productos y servicios, a la vez que se ofrece una óptima calidad de atención al cliente.

En los últimos años, la inversión en tecnología ha sido clave para mejorar la agilidad y la eficacia comercial, así como para desarrollar capacidades de vanguardia que mejoran la inteligencia de negocio y la eficiencia operativa. Además, esta inversión continua en tecnología y desarrollo ha fortalecido su infraestructura y asegurado la disponibilidad de la información con garantías de seguridad, facilitando el cumplimiento normativo.

CaixaBank además tiene una propuesta de valor con un enfoque estratégico orientado a la inversión en innovación como es DayOne, que acompaña a startups y scaleups en todas sus fases de crecimiento, ofreciendo soluciones financieras adaptadas y acceso a redes de conocimiento y talento. Esta apuesta se enmarca en el ambicioso plan tecnológico de CaixaBank, que refuerza su compromiso con la digitalización y la transformación del tejido empresarial, posicionándose como un referente en el apoyo a la economía del futuro .

