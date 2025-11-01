La Cámara de Alicante perderá un 6,7 % de sus ingresos con la vuelta al antiguo Palas
De cara a los presupuestos de 2026, la entidad aborda un agujero de 610.000 euros que supone cerca de la mitad de sus ingresos por explotación y el hecho de no haber recibido 1,5 millones por las obras de la sede en el puerto de Alicante
La decisión del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de rescindir el contrato de alquiler al Ayuntamiento de Alicante del antiguo Palas obligará a la entidad a reordenar sus cuentas de cara a 2026. El consistorio ha pagado este año 610.000 euros por el alquiler de las instalaciones localizadas en la calle Cervantes. Esta cantidad supone el 6,7 % de los ingresos del presupuesto de 2025, que se elevó hasta los 9,1 millones, y el 42 % de los de explotación. La decisión es el resultado de una doble circunstancia.
Por un lado, el propietario del edificio de Ruperto Chapí 3, donde hasta ahora tiene su sede la Cámara de Comercio, comunicó que no prorrogaba el contrato de alquiler. Ya estaban en una prórroga "in extremis" porque la apertura de las instalaciones en el centro Panoramis del puerto se preveían primero para septiembre de 2024 y posteriormente para marzo de 2025. En cualquier caso, antes de 2026.
La segunda es la paralización de las obras en la que iba a ser nueva sede minutos antes de acudir la Policía Local a inspeccionar el lugar tras publicar INFORMACIÓN que carecía de licencia urbanística. Era abril. Al margen de la situación en la que permanecen las instalaciones, a fecha de hoy su ocupación es imposible, porque la actuación incumple la legalidad urbanística respecto a la edificabilidad. El Ayuntamiento de Alicante exigió a la Cámara la demolición de una superficie construida a modo de planta superior para ajustarse a lo permitido; pero la entidad ha rechazado, de entrada, esta opción ante el alegado posible riesgo de derrumbe. Así que, mientras no se dé una solución a esa circunstancia, la sede carece de licencia.
Opacidad
La Cámara de Comercio ha declinado hacer declaraciones sobre cómo afecta esta decisión de volver al antiguo Palas a sus cuentas y la información pública que hay en el Portal de Transparencia es muy limitada. De entrada, solo se apuntan los principales apartados presupuestarios sin detallar las partidas. En este sentido, las cuentas recogen en el apartado de “Otros ingresos de explotación” un montante de 1,4 millones, un 3,71 % más que el año anterior y en un breve párrafo se indica: “A destacar el ingreso por el alquiler del Ayuntamiento de Alicante de la anterior sede central sita en calle Cervantes nº 3 y el ingreso por Cámara Business Club”. No se especifican las cantidades, si bien la del arrendamiento es pública porque tanto el consistorio como el propio alcalde Luis Barcala la han hecho especificado.
Respecto al Club, solo consta un listado en el que aparecen más de 200 socios y en los que hay empresas, asociaciones y hasta la propia Cámara alicantina. La plataforma carece de apartado de transparencia y el coste de asociarse se hace de acuerdo a tres modalidades. La colaboración Plata está dirigida a empresas con interés en obtener descuentos en formación, jornadas y otros servicios de la entidad y son 100 euros anuales. El resto son Oro y Premium, que son 280 y 550 euros, respectivamente.
No obstante, la principal fuente de financiación de la entidad procede de la formación (5,7 millones). En concreto en 2025, el 76 % de los ingresos corresponden a subvenciones para los diferentes programas. Según el último informe de auditoría de la Sindicatura de Comptes, que hace referencia a las cuentas de 2021, la Cámara alicantina dependía un 83,7 % de los fondos públicos y el restante 16,3 % de la privada.
Cabe recordar que la entidad abandonó su sede recién reformada en 2013 tras un ejercicio en el que las pérdidas se elevaron hasta los 3,9 millones porque dejó de ser obligatorio pagar la cuota cameral para las empresas. Tras ese mazazo, la Cámara cerró un acuerdo para alquilar el remodelado edificio por 525.000 euros anuales. Desde entonces, el contrato de alquiler se ha ido incrementando de acuerdo con el IPC.
La losa de la obra ilegal
En el próximo presupuesto, que está en elaboración, se deberá también hacer frente a un año de subvención cero a cuenta de las obras de la nueva sede de Panoramis, porque no se han concluido las obras, tal y como recoge el convenio firmado con la Conselleria de Hacienda. El proyecto lo aprobó la Cámara de Alicante en un pleno extraordinario de diciembre de 2023. La inversión total anotada en las cuentas fijó 4.409.000 euros. En el apunte contable, consta que 2.909.000 euros se financiarían vía remanentes y el restante millón y medio a través de “subvenciones de capital para inversiones”. Esta segunda cantidad la presupuestó la Generalitat Valenciana en 2024 y 2025 a través de una prórroga; pero en respuesta a una pregunta parlamentaria al grupo socialista en las Cortes Valencianas, se supo que la comisión que tenía que velar porque se cumpliera lo acordado rechazó de plano la concesión de la ayuda, porque la Cámara se saltó a la torera los requisitos, entre ellos, contar con licencia. Ahora será la Conselleria de Comercio la encargada de dar el visto bueno a las cuentas en su calidad de administración tutelante de las cámaras.
