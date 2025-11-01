Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el empresario alicantino Manuel Ten Juan

Fundó Jimten y posteriormente Hidroten

Manuel Ten Juan

Manuel Ten Juan / INFORMACION

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El empresario alicantino Manuel Ten Juan falleció la pasada madrugada. Perteneció a una generación de emprendedores que fueron capaces de crear referentes en todo lo que hacían.

Con su hermano fundó Jimten y la llevó a las máximas cuotas de éxito y posteriormente fundó Hidroten junto a sus hijos, una empresa que en la actualidad sigue siendo un referente en su sector.

TEMAS

