La IA toma Alicante con un foro de primer nivel internacional

El IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, que se celebra en Alicante los días 5 y 6 de noviembre, convertirá a la ciudad en epicentro internacional de la innovación, la tecnología y la ciencia bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA». El evento, con más de un millar de asistentes entre sus dos sedes —la EUIPO y el ADDA—, reunirá a referentes mundiales en inteligencia artificial, ética digital, gobernanza tecnológica, salud, creatividad y emprendimiento.

El Fórum pondrá el foco en un mensaje central: la IA es una herramienta al servicio del progreso, y su valor real radica en su impacto positivo en la sociedad. Para ello, el programa se estructura en dos grandes bloques temáticos: el primero, centrado en el marco regulatorio y de gobernanza, abordará el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act); el segundo explorará su aplicación práctica en sectores clave como la salud, la industria, la justicia, la defensa o la creatividad.

La primera jornada, que tendrá lugar en la EUIPO, comenzará con la apertura institucional y una conferencia inaugural de Yoshua Bengio, uno de los mayores expertos mundiales en aprendizaje profundo, junto a Nuria Oliver, directora científica de la Fundación ELLIS Alicante. Posteriormente, la Sesión I tratará sobre IA, propiedad intelectual y el valor de los intangibles, con ponencias de Manuel Desantes, María Garaña y Rahul Bhartiya. La Sesión II abordará la gobernanza y el marco regulatorio de la IA, con expertos como Eloise Hamilton, Ignasi Belda y Aurelio López Tarruela.

La Sesión III, titulada «Alicante, Capital de Innovación y Despachos Inteligentes», destacará el papel del ecosistema local en la transformación digital, con intervenciones de Vicente Seguí (Ayuntamiento de Alicante), Jesús Ruiz (Mindden) y Luis de Torres (Third Wish Group). El día concluirá con un homenaje al pionero Michael I. Jordan y un cóctel de networking bajo el lema «Compartiendo ideas y generando sinergias».

El segundo día, en el ADDA, comenzará con un reconocimiento a Lourdes de Agapito, cofundadora de Synthesia, seguido de una sesión sobre IA en salud y bienestar, con la participación de Jesús García-Foncillas, Guiomar Niso, Ángela Llaneza y Manuel Bonilla. Entre los ponentes más destacados del día figuran Cristian Cantón (BSC), Javier García (IUPAC) y José Luis Sánchez-Ocaña (Aleex AI).

El cierre estará dedicado a los desafíos geoestratégicos y a la creatividad impulsada por IA, con expertos como Vicente Magro, Ángeles Santamaría, Javier Ideami y Montse Guardia. Con este programa, el Forum consolida a Alicante como un referente europeo en innovación y conocimiento.