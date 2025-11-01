La inteligencia artificial en la geoestrategia, la justicia y la defensa mundial

La sesión IV del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, titulada «Desafíos de la IA en geoestrategia», pondrá sobre la mesa una de las cuestiones más complejas y trascendentales del momento: cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el equilibrio de poder global, la seguridad y la defensa. Moderada por Javier Pérez de Vargas, director general de la Real Academia de Ingeniería de España, la mesa reunirá a tres voces de primer nivel que representan distintas dimensiones de este debate: la justicia, la energía y la seguridad nacional.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro aportará la visión jurídica y ética necesaria para entender los límites del uso de la IA en contextos donde la información, la privacidad y la responsabilidad penal adquieren una relevancia crucial. Con una larga trayectoria en el ámbito judicial —fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante durante quince años y autor de más de 95 libros y 1.700 artículos doctrinales—, Magro subrayará la importancia de establecer marcos legales sólidos que garanticen el uso responsable de la inteligencia artificial, especialmente en entornos donde la automatización de decisiones puede tener consecuencias humanas y sociales irreversibles.

Desde el ámbito empresarial y energético, Ángeles Santamaría, consejera independiente de MAPFRE y de FFCC, y ex CEO de Iberdrola España, ofrecerá una reflexión sobre el papel estratégico de la IA en la transición energética y en la estabilidad de los mercados internacionales. Con más de dos décadas de experiencia en el sector y presencia en los principales foros de liderazgo empresarial, Santamaría abordará cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo el control de los recursos, la sostenibilidad y la independencia energética de los países, en un contexto geopolítico cada vez más tensionado.

El componente de defensa y ciberseguridad vendrá de la mano de Enrique Ávila, director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa y del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad. Con una visión profundamente estratégica, Ávila analizará los desafíos que plantea la IA en los nuevos escenarios de guerra híbrida y ciberconflicto, así como la necesidad de reforzar las capacidades tecnológicas de España y Europa para garantizar su autonomía digital.