Los destinos alicantinos afinan estrategias para seducir al gran mercado británico

La próxima semana se celebra en Londres la World Travel Market, la feria por excelencia del turismo. Algo así como la final de la Champion en fútbol de un sector que representa más del 15 % del PIB en la provincia de Alicante. Además de conocer tendencias y espiar a la competencia, la importancia de este mercado se responde con datos, muchos datos, y valores cualitativos como la fidelidad, su capacidad económica y, ante todo, su crecimiento en todos esos indicadores.

Tres datos para no hacerlo eterno. El primero: 3 millones de turistas británicos visitaron la provincia el año pasado. Segundo: Uno de cada tres pasajeros que pasa por el aeropuerto es de esta nacionalidad. Tercero: llegan a representar hasta casi la mitad de las pernoctaciones en Benidorm. En cifras, actualizadas a este 2025, encontramos que de los 15,3 millones de usuarios del Miguel Hernández, más de 5 millones fueron británicos y «si atendemos a los datos de telefonía móvil (Dataestur), en los primeros siete meses del año viajaron a la provincia de Alicante 4,11 millones de turistas internacionales, un 39% de ese total procede del Reino Unido. Específicamente unos 1,6 millones de turistas británicos realizaron unas 11,3 millones de pernoctaciones, con una estancia media de 5,4 días», subrayan desde el Patronato Costa Blanca de la Diputación de Alicante. Por todo ello, todas las administraciones y grandes agentes como pueda ser Hosbec están ultimando agendas para seguir seduciendo a un país que «alimenta» como nadie la llamada «industria de la felicidad».

Desestacionalizar

El director del Patronato provincial, José Mancebo, considera que «de cara al próximo año, debemos seguir cuidando la percepción de valor y mantener la conectividad aérea con más de veinte aeropuertos británicos. No se trata de competir en precio, sino en calidad de experiencia. Si mantenemos esos dos pilares, la relación con el mercado británico seguirá siendo sólida y sostenibles».

Por su parte, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, pone cifras a ese trabajo: «Nos jugamos un mercado que supera en facturación los 3.000 millones de euros» y, además de sus características como «segmento vacacional fundamentalmente», pone el foco en su fuerza para «desestacionalización» y las oportunidades de crecer porque aproximadamente el 50 % de sus reservas están en manos de la turoperación.

Sin embargo, la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, subraya que las OTAs (agencias de viajes online) «han irrumpido con fuerza». El principal motivo es garantista. La pandemia disparó la necesidad de tener garantizadas las idas y venidas y otros elementos como las cancelaciones y esa cobertura viene por la organización de los viajes.

Los estudios indican que las perspectivas de crecimientos son buenas. El dato más fiable lo da el aeropuerto con la previsión de reservas y tan claro está el tema que, desde Aena, la directora de la terminal, Laura Navarro, reconoce que «debido al volumen del mercado británico en nuestro aeropuerto, este aspecto también será tenido muy en cuenta en la ampliación que estamos preparando. El nuevo dique de embarque previsto en la remodelación de la terminal contará con un control centralizado de fronteras que permitirá gestionar la futura demanda de tráfico no Schengen de manera muy eficiente».

Hasta septiembre, los datos han ido dando la razón y una mirada gráfica permite comprobar que las pernoctaciones han subido en casi todos los valores. Este colectivo que repite sin complejos sigue reclamando ocio y la Costa Blanca lo crea y diseña como nadie.