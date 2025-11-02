Luis Villanueva, empresario y experto en marketing online en España: “Las empresas deben ver internet como una inversión, no como un gasto”

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 99,8% de las empresas en España son pymes. Es decir, que representan un motor importante en la economía española y por ello su crecimiento es vital para el país.

Sin embargo, cada año se estima que desaparecen cerca de 70.000 pymes al año. ¿Cuál es una de sus principales causas? La falta de digitalización.

Muchas pymes todavía no están en el entorno digital y eso no solo limita su crecimiento sino que las hace más vulnerables frente a sus competidores. Sin una presencia online, su futuro pasa más por bajar la persiana definitivamente que por abrirla con ilusión.

Por ello, hemos hablado con Luis Villanueva, uno de los mayores expertos de SEO y Marketing digital en España y CEO del grupo empresarial Webpositer, para tratar este problema y exponer una solución. En ese sentido, Webpositer logró hacerse con el premio a mejor agencia SEO de España en el año 2025, reconocido por Marketing4eCommerce.

Cabe destacar que Luis trabaja con Illia Topuria y empresas como Druni y be levels. Gracias a su implicación, ha conseguido multiplicar sus ventas online y su visibilidad en Internet.

Huella en la red

Según el Directorio Central de Empresas del INE, se estima que en Alicante existen aproximadamente unas 136.000 pymes. Gran parte de ellas son microempresas que todavía mantienen el método comercial clásico: relación directa con el cliente, boca-oreja… Es decir, que su presencia en la red es prácticamente nula. De hecho, se calcula que casi un 70% de micropymes y cerca de un 30% de pymes medianas carecen de presencia web.

Esto viene causado por una escasez de conocimientos técnicos, ausencia de estrategia clara y una falta de mentalidad digital. No obstante, la respuesta de Luis Villanueva fue clara: “Internet es una inversión. Un gasto son las cosas que no te van a dar rendimiento”.

“Una empresa que no se digitaliza solo tendrá visibilidad en su barrio o con acciones offline”, confesó el experto en marketing digital. “En cambio, si estás online se multiplica tu alcance, y ahí está una de las cosas que se pueden hacer”.

Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cuál es el camino para tener una presencia en la red y no morir en el intento?

El CEO de Grupo Webpositer lo planteó con un ejemplo para ilustrar cómo con pequeñas acciones se puede sacar partido al entorno digital. “Basta con gestos accesibles, como tener una ficha de Google optimizada y estar presente en otras plataformas”, apuntó Luis Villanueva.

“Si inviertes en posicionar tu ficha local de Google —pongamos el caso de un restaurante—, la gente que busca dónde comer verá todo lo que esté cerca. Si tu ficha está bien trabajada, tendrás más probabilidades de aparecer; si además ofreces un buen producto y acumulas buenas reseñas, generarás confianza y esa persona decidirá acudir a tu restaurante”, afirmó.

De hecho, no dudó en señalar cómo para conseguir más clientes, la confianza es clave y esa se genera en la red. “Puedes impactar y atraer miradas, pero si tu restaurante tiene malas reseñas o tu producto no está bien trabajado, no servirá de nada”, señaló.

Otras opciones de tener una gran presencia digital es a través de las redes sociales. Ya sea a través de un perfil trabajado o apareciendo en vídeos de recomendaciones de microinfluencers. ¿Cuántos vídeos hemos visto de los 3 mejores restaurantes de X ciudad?

Villanueva apuesta por la inteligencia artificia como la técnica más novedosa y revolucionaria para ganar en presencia digital / .

“Si generas ese contenido, tendrás más probabilidades de captar la atención y, si lo trabajas bien junto con las reseñas, también de que la gente elija tu negocio”, indicó el experto.

Otro camino expuesto por Luis Villanueva es el más novedoso y revolucionario: la inteligencia artificial. La IA abre un mundo de posibilidades para las pymes, haciendo más fácil y accesible cubrir funciones y automatizando labores. En lugar de cumplir con tareas burocráticas o gestiones, el empresario puede centrar sus esfuerzos en hacer crecer la empresa y mejorar los aspectos negativos.

“¿Para qué hacer algo que una máquina hace igual o mejor pudiendo delegarlo y dedicarte a tareas más útiles para el negocio, como pensar en crecer en lugar de revisar documentos o preparar facturas que podría hacer una IA?”, confesaba Luis Villanueva.

En definitiva, la falta de presencia digital en muchas pymes no se debe a una ausencia de oportunidades, sino a la carencia de visión estratégica y falta de adaptación.

Apostar por internet como inversión es clave para crecer, atraer clientes y mantenerse competitivo en un mercado cada vez más digitalizado. Al final, quien no se sume a la transformación digital corre el riesgo de quedarse atrás.