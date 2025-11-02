World Travel Market
La quirúrgica propuesta de Benidorm marca la senda
Turisme presentará una campaña a la que destinará cerca de un millón de euros para retener a uno de los visitantes más fieles
No se puede entender el turismo británico sin Benidorm. Si el aeropuerto Alicante-Elche es la puerta de entrada para más del 95 % de estos usuarios, el municipio de los rascacielos es el territorio que ha logrado que año tras año sus visitantes llenen hoteles, apartamentos y campings.
Así que Visit Benidorm, el organismo que agrupa tanto al sector privado como al público, prepara esta feria al detalle, al igual que los informes sobre tendencias y preferencias del visitante.
«El objetivo continúa siendo potenciar la temporada media. En Benidorm, no existe la baja», destaca su gerente Leire Bilbao. A finales de septiembre, la capital turística de la provincia registraba 773.908 viajeros alojados en hoteles de la localidad, más que en todo 2019. En estos meses de primavera y septiembre, es donde se encuentra «la ventaja de oportunidad de incremento de asientos por la disponibilidad e camas. Ello permite alargar con muy buenas cifras la temporada y generar empleo estable», comenta Bilbao. «Los registros indican que todos los meses se han superado las cifras del 2024», añade.
El valor del «toque humano» sigue siendo esencial en la planificación de las vacaciones
Junto al perfil, la calidad del dato revela que la previsión de aumento de asientos en vuelos está en el horizonte. Sobre la experiencia, las agencias de viajes marcan una «mayor concienciación sobre el impacto del turismo», aunque estas siguen «centradas en los residuos, preservación cultural y el bienestar animal». También está el cambio climático.
Por otra parte, se reconoce que «aunque la inteligencia artificial ofrece oportunidades en la planificación de viajes, la confianza para dejarte reservar sigue siendo baja y el valor del toque humano sigue siendo esencial». Entre otras muchas traducciones, está el papel relevante que sigue teniendo quien vende paquetes de viaje.
En definitiva, que Benidorm va con todo su arsenal a la feria y sus estrategias marcan la senda, porque los análisis permiten hacer campañas y propuestas quirúrgicas en función del visitante. También a favor, y es una de las fortalezas apreciadas por el sector, es la previsibilidad que proyectan, pues reservan con mucha antelación, al contrario de los españoles.
Despliegue
Benidorm será uno de los 20 destinos que van bajo el paraguas de Turisme Comunitat Valenciana, la marca autonómica. La Generalitat ha avanzado que presentará en la WTM la campaña promocional para el mercado que tendrá una inversión de 970.000 euros.
En un avance sobre el estand y la programación, la consellera de Turismo, Marián Cano, ha señalado que «se mantendrán más de 20 reuniones con agencias, touroperadores, asociaciones y líneas aéreas como Jet2, Easyjet, Lufthansa City Center, Explore, Voyages Jules Verne o la IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), entre otras». El despliegue institucional y empresarial solo es comparable al de Fitur, que es en enero, aunque los objetivos son diferentes.
En 2024, visitaron España más de 18 millones de británicos. Es el principal mercado emisor y generaron 22.600 millones. De ese total, la Comunidad Valenciana el 16 %. Es la tercera autonomía, tras Canarias y Baleares, en beneficiarse del poder de la libra esterlina. De esos 3 millones, más del 80 % acaban pisando la provincia de Alicante. Por eso, nadie se quiere perder la oportunidad de lograr para su municipio un poquito de té y pastas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El menor detenido en Alicante por acosar a Ione Belarra, en libertad vigilada a la espera de un programa de reeducación
- Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
- Localizan ánforas romanas y coral fosilizado en una zapatería de Santa Pola y en una finca de Torrellano
- La mascletà del domingo obliga a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús en Alicante
- Un instituto de Alicante, premio nacional por crear la mejor experiencia de educación emocional
- Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
- El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
- ¿Abren los comercios este sábado? Horarios de los supermercados y centros comerciales de Alicante