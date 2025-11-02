La quirúrgica propuesta de Benidorm marca la senda

No se puede entender el turismo británico sin Benidorm. Si el aeropuerto Alicante-Elche es la puerta de entrada para más del 95 % de estos usuarios, el municipio de los rascacielos es el territorio que ha logrado que año tras año sus visitantes llenen hoteles, apartamentos y campings.

Así que Visit Benidorm, el organismo que agrupa tanto al sector privado como al público, prepara esta feria al detalle, al igual que los informes sobre tendencias y preferencias del visitante.

«El objetivo continúa siendo potenciar la temporada media. En Benidorm, no existe la baja», destaca su gerente Leire Bilbao. A finales de septiembre, la capital turística de la provincia registraba 773.908 viajeros alojados en hoteles de la localidad, más que en todo 2019. En estos meses de primavera y septiembre, es donde se encuentra «la ventaja de oportunidad de incremento de asientos por la disponibilidad e camas. Ello permite alargar con muy buenas cifras la temporada y generar empleo estable», comenta Bilbao. «Los registros indican que todos los meses se han superado las cifras del 2024», añade.

El valor del «toque humano» sigue siendo esencial en la planificación de las vacaciones

Junto al perfil, la calidad del dato revela que la previsión de aumento de asientos en vuelos está en el horizonte. Sobre la experiencia, las agencias de viajes marcan una «mayor concienciación sobre el impacto del turismo», aunque estas siguen «centradas en los residuos, preservación cultural y el bienestar animal». También está el cambio climático.

Por otra parte, se reconoce que «aunque la inteligencia artificial ofrece oportunidades en la planificación de viajes, la confianza para dejarte reservar sigue siendo baja y el valor del toque humano sigue siendo esencial». Entre otras muchas traducciones, está el papel relevante que sigue teniendo quien vende paquetes de viaje.

Imagen del estan de la Comunitat Valenciana en la feria de Londres. / INFORMACIÓN

En definitiva, que Benidorm va con todo su arsenal a la feria y sus estrategias marcan la senda, porque los análisis permiten hacer campañas y propuestas quirúrgicas en función del visitante. También a favor, y es una de las fortalezas apreciadas por el sector, es la previsibilidad que proyectan, pues reservan con mucha antelación, al contrario de los españoles.

Despliegue

Benidorm será uno de los 20 destinos que van bajo el paraguas de Turisme Comunitat Valenciana, la marca autonómica. La Generalitat ha avanzado que presentará en la WTM la campaña promocional para el mercado que tendrá una inversión de 970.000 euros.

Recreación del estand de Turisme en la feria de Londres. / INFORMACIÓN

En un avance sobre el estand y la programación, la consellera de Turismo, Marián Cano, ha señalado que «se mantendrán más de 20 reuniones con agencias, touroperadores, asociaciones y líneas aéreas como Jet2, Easyjet, Lufthansa City Center, Explore, Voyages Jules Verne o la IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), entre otras». El despliegue institucional y empresarial solo es comparable al de Fitur, que es en enero, aunque los objetivos son diferentes.

En 2024, visitaron España más de 18 millones de británicos. Es el principal mercado emisor y generaron 22.600 millones. De ese total, la Comunidad Valenciana el 16 %. Es la tercera autonomía, tras Canarias y Baleares, en beneficiarse del poder de la libra esterlina. De esos 3 millones, más del 80 % acaban pisando la provincia de Alicante. Por eso, nadie se quiere perder la oportunidad de lograr para su municipio un poquito de té y pastas.