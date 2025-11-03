«Desde Europa se está democratizando el acceso a los datos»

Luis Hidalgo, director de Ciencia de Datos de Prensa Ibérica y Recursos en la Red, explica cómo los datos se han convertido en un activo clave para las empresas y el papel que desempeña el Espacio de Datos Phlox.

¿Por qué se habla tanto ahora del “valor del dato” y qué ha cambiado para que sea un activo estratégico en la economía actual?

De un tiempo a esta parte los hábitos de las personas han ido cambiando y hemos llegado a un punto en el que un volumen muy relevante de las interacciones de personas se realiza a través de canales digitales, y en esos entornos se registra toda la información relacionada con esos contactos y es mucho más sencillo para la empresa poder acceder a esos datos para poder convertirlos en conocimiento. La tendencia además es creciente, por lo que las empresas cada vez le dan más importancia al tratamiento de esos datos, para no quedarse en desventaja competitiva con el resto de actores de su industria.

¿Qué es exactamente un Espacio de Datos y por qué Europa los considera el siguiente paso en la digitalización empresarial?

Un espacio de datos es un ecosistema tecnológico en el que diferentes organizaciones pueden compartir y utilizar datos respetando unas reglas comunes, salvando todas las barreras tecnológicas, legales y de seguridad que normalmente dificultan ese tipo de acciones. Desde Europa están impulsando con mucha energía el desarrollo de estas tecnologías para tratar de democratizar el acceso a los datos y que deje de ser una ventaja exclusiva de las grandes plataformas tecnológicas como Google, Meta, Amazon, Apple o Microsoft.

¿Qué diferencia a un Espacio de Datos de otras plataformas de intercambio de información o de big data tradicionales?

Una de las grandes diferencias de esta tecnología es que las empresas pueden participar en el espacio de datos sin sacar su información de su propio entorno. La conexión se realiza mediante un conector que deja todo preparado para futuros intercambios, pero los datos solo viajan cuando la empresa autoriza una transacción concreta. En otras palabras, no hay una centralización previa: los datos permanecen en su origen hasta que deben compartirse.

¿Qué papel juega Phlox dentro de este nuevo ecosistema y cómo pueden las empresas formar parte?

Phlox es un espacio de datos con vocación de ser accesible para cualquier empresa de cualquier tamaño y de cualquier sector de actividad, que disponga o que esté interesada en información sobre los hábitos y los intereses de personas que sean identificables a partir de un email. Si participan como proveedoras de datos, las empresas pueden generar nuevas fuentes de ingresos al margen de su negocio principal. Y si participan como consumidoras de datos o servicios, pueden encontrar opciones que les ayuden a optimizar la gestión de su cartera de clientes. Además, en este momento es posible realizar la solicitud de ayudas del Kit de Espacios de Datos, con la que el Gobierno facilita la financiación de los costes que puedan surgir en el proceso de incorporación al espacio de datos Phlox.