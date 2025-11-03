La llegada de Verifactu hace temblar a las asesorías alicantinas

Quedan menos de dos meses para que sea obligatorio, el próximo 1 de enero, pero la mayoría de empresas alicantinas sigue sin haber adaptado sus sistemas informáticos de facturación a los nuevos requisitos de la Agencia Tributaria, el conocido como sistema Verifactu, aunque, en realidad, este es solo una de las posibilidades existentes. Un nombre que, en muchos despachos da más miedo que el vampiro Nosferatu, ahora que acaba de pasar la fiesta de Halloween, por el cambio radical que supone en la relación de la mayoría de sociedades con Hacienda.

"Ahora mismo la situación es de caos", asegura el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (Apafcv), Luis Chinchilla, que calcula que menos de la mitad de los contribuyentes obligados ha iniciado ya el proceso de adaptación. "Casi nadie está preparado. Muchos de nuestros clientes se han enterado hace unos días, con la carta que ha enviado la Agencia Tributaria, o, si lo sabían, lo han dejado pasar hasta ahora", señala, por su parte, el vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante, Gabriel Miralles, que también teme que las prisas de última hora acaben desbordando de trabajo a estos profesionales.

El cambio impuesto por Hacienda pretende aumentar el control sobre empresas y profesionales con la vista puesta en acabar con el fraude que se produce en la declaración del IVA. Para ello, a partir de ahora los programas de facturación deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y pasar una homologación para que las facturas no puedan modificarse, sin que consten los cambios.

Las opciones

Cada contribuyente deberá decidir si se conecta a través del sistema Veri*Factu -que es como oficialmente se denomina- a la Agencia Tributaria, lo que implica que, cada vez que emita una factura o un tiquet de compra, este será enviado inmediatamente a los servidores de la administración. De esta forma, el cliente podrá comprobar, a través de un código QR, que la factura se encuentra allí.

La ventaja, para quien elija este sistema, es que será Hacienda quien guarde esas facturas e, incluso, quien calcule la cuota del IVA.

Con el sistema Verifactu, el programa de contabilidad remitirá automáticamente las facturas a Hacienda. / Freepik

Sin embargo, también se podrá por la modalidad "no Veri*Factu". En este caso, los programas deberán estar igualmente adaptados para que no se puedan modificar las facturas, pero será el contribuyente el que los guarde en sus ordenadores y tenga la responsabilidad de custodia. Eso sí, el sistema también deberá estar preparado para presentar inmediatamente toda la documentación en el momento en que la Agencia Tributaria lo solicite.

Por último, también se podrá seguir llevando la contabilidad a mano, pero con la misma exigencia de guarda y custodia, y puesta a disposición. Aunque, en este último tiempo, no está claro por cuánto tiempo se mantendrá, ya que el Ministerio de Economía prepara una normativa para obligar a la facturación electrónica, como recuerda Chinchilla.

¿Quién está obligado?

Tras un retraso de un año, el nuevo sistema será obligatorio a partir del 1 de enero para todas las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades, que no estén ya incorporadas al denominado Sistema de Información Inmediata (SII), un programa con el que las grandes empresas ya envían de forma automática todas sus facturas a la Agencia Tributaria y que en Alicante afecta a unas 1.500 compañías.

El resto, hasta las cerca de 75.000 firmas alicantinas que tributan por este concepto, son las que deberán estar preparadas para año nuevo. Seis meses más tarde, el 1 de julio de 2026, será el turno de los autónomos propiamente dichos, que suponen unos 86.000 de los 148.000 profesionales que cotizan en este régimen (el resto son autónomos societarios, gerentes de empresas o autónomos colaboradores que no facturan directamente).

Para los que emitan pocas facturas, la propia Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes un programa gratuito en su web, pero el resto deberá cambiar la aplicación informática que utilicen o bien contratar a su gestoría el servicio para que sean esos despachos los que emitan las facturas a su nombre.

"Va a suponer más trabajo para las asesorías, pero también es una nueva vía de negocio", reconoce el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, José Crespo, que se muestra mucho más optimista que el resto de profesionales consultados.

La Agencia Tributaria eleva el control sobre las empresas. / INFORMACIÓN

"Al principio será un lío, pero las empresas se adaptarán y nosotros también", señala el experto, que recuerda que la mayoría de países europeos ya emplean este tipo de sistemas de comunicación con sus respectivas haciendas y que País Vasco y Navarra también lo aplican ya desde hace tiempo sin mayores problemas. Eso sí, reconoce que "el estrés de estas semanas, no te lo quita nadie".

Sin embargo, desde el Colegio de Gestores Administrativos insisten en que "la gente va todavía un poco perdida. Y el problema es para nosotros, que tenemos que informar a cada cliente e insistir en que tienen que adaptarse", apunta Gabriel Miralles.

Hasta las balanzas de los comercios

En algunos casos, el cambio no será ni sencillo ni barato. Por ejemplo, para los comercios que venden productos a granel, como las carnicerías o las verdulerías de los mercados, que ahora deberán disponer de balanzas conectadas para enviar la información a Hacienda.

La previsión de los despachos es que muchos de sus clientes les acaben encargando esta nueva tarea de emitir todas las facturas. "Si ya era un lío contabilizarlas, ahora tendremos también que hacerlas", reconoce Luis Chinchilla.

En cuanto al objetivo que se persigue, el presidente de los graduados sociales alicantinos está convencido de que aumentará el "rigor" en la declaración del IVA, lo que mejorará la recaudación.