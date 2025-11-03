Mindden acelera la revolución de la IA empresarial desde Alicante

Mindden ha consolidado en 2025 su papel como uno de los grandes motores tecnológicos del país desde Alicante, impulsando la transformación digital con una estrategia enfocada en inteligencia artificial empresarial y un modelo de crecimiento sostenido. Su última gran apuesta ha sido sellar una alianza estratégica con Thirdwish Group para escalar soluciones avanzadas de IA aplicadas a sectores clave, una colaboración en la que Mindden se integra también en el capital social de la compañía. Con más de 200 empleados, el 83% ingenieros, la firma alicantina se posiciona como uno de los referentes nacionales en ingeniería aplicada a proyectos de automatización inteligente, analítica avanzada y sistemas de datos robustos orientados a negocio.

Detrás de esta expansión hay una trayectoria que desmonta la etiqueta de startup emergente. En apenas cuatro años, Mindden ha pasado de 50 empleados en 2020 a más de 200 en 2024, acompañando a más de 80 clientes de perfiles muy diferentes: grandes corporaciones, empresas industriales, entidades financieras o compañías retail. Esta evolución se sustenta en un equipo senior altamente capacitado. «El principal valor de Mindden es la persona. Contamos con profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector», destaca la directora de desarrollo de negocio, Beatriz Flores, subrayando la capacidad de la compañía para abordar proyectos de alta complejidad técnica y responder con agilidad a las demandas del mercado.

La colaboración con Thirdwish Group se ha convertido en el eje del nuevo ciclo estratégico a nivel IA. Ambas compañías comparten una visión clara: la inteligencia artificial sólo genera valor real cuando se apoya en una infraestructura tecnológica sólida y se combina con un conocimiento profundo del sector donde se aplica. En este marco, Mindden aporta ingeniería, infraestructura cloud, ciberseguridad y experiencia en despliegues empresariales a gran escala, mientras Thirdwish suma especialización vertical en industrias específicas. El resultado es una propuesta conjunta capaz de convertir modelos experimentales en soluciones productivas con impacto directo en la cuenta de resultados de las compañías que las adoptan.

El papel de Mindden en esta alianza es nítido: actuar como el músculo tecnológico que hace posible la industrialización de la IA. La firma proporciona arquitecturas cloud escalables en AWS, Azure y Google Cloud Platform; capacidades DevOps y Site Reliability Engineering; integración con sistemas empresariales complejos, desde ERPs como SAP, Oracle o Crownet hasta CRMs como Salesforce o Dynamics; así como marcos de APIs y arquitecturas de microservicios que permiten escalar proyectos desde pilotos iniciales hasta despliegues internacionales. Todo ello sujeto a estrictos estándares de seguridad: cumplimiento pleno del GDPR, encriptación avanzada con AES-256 y TLS, auditorías periódicas y controles de acceso basados en roles.

Alianza Mindden-Thirdwish

El alcance técnico se completa con más de 200 ingenieros especializados, calidad software automatizada y soporte 24/7. Este enfoque ha permitido a la empresa liderar desarrollos críticos en tres grandes verticales junto a Thirdwish. En el ámbito de recursos humanos, ThirdWish Systems ha impulsado soluciones de gestión inteligente del absentismo capaces de reducir entre un 30 y un 40% el absentismo no justificado, además de herramientas de reclutamiento automatizado, planificación de turnos y análisis de retención del talento para sectores como retail, logística, hostelería o contact centers. En finanzas y seguros, la división Acervia garantiza infraestructura y cumplimiento total en sistemas de compliance, análisis predictivo de riesgos, automatización de reportes regulatorios y detección de fraude, asegurando trazabilidad completa. Y en el sector alimentación, ThirdWish Foods trabaja ya con sistemas de generación automática de menús escolares bajo normativas HACCP, gestión comercial y automatización robótica de procesos conectada con ERPs complejos para mantener operaciones continuas 24 horas.

¿Qué es Mindden Lab?

La apuesta por la innovación se concreta en Mindden Lab, un espacio interno dedicado al desarrollo en machine learning, computer vision, modelos de lenguaje, RAG, fine-tuning, automatización inteligente, modelos predictivos y big data aplicado a negocio. A su alrededor operan equipos especializados en ingeniería de software, infraestructura cloud y SRE, gestión de datos, QA automatizada, ciberseguridad y entornos de industria 4.0 como IoT, automatización industrial o telemando.

Este posicionamiento ha sido reconocido en distintos ámbitos. Mindden recibió el premio a la empresa más innovadora 2022 de la Cámara de Comercio de Alicante, cuenta con profesionales que ejercen docencia universitaria en cloud, IA e IoT, y es considerada referente en gestión de datos y creación de comunidades técnicas activas. Un ecosistema que refuerza la imagen de Alicante como polo tecnológico en expansión. «Estamos demostrando que desde Alicante se puede competir a nivel nacional e internacional en proyectos tecnológicos de máxima complejidad», afirma Beatriz Flores. En la actualidad, los más de 200 profesionales de la compañía trabajan para clientes de toda España, EEUU, Alemania y México.

La visión de futuro de Mindden pasa por una inteligencia artificial diseñada para potenciar el talento humano. Sus soluciones automatizan tareas repetitivas y mecánicas, permitiendo a los profesionales dedicarse a lo que realmente aporta valor: estrategia, creatividad, toma de decisiones complejas. El objetivo no es sustituir, sino amplificar las capacidades humanas y convertir la IA en una realidad operativa dentro de las organizaciones.

Para explicar toda la labor de este partner tecnológico, su director general, Jesús Ruiz, participa mañana en la primera jornada del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial en la mesa titulada «Alicante, capital de Innovación y Despachos Inteligentes».