El precio del alquiler da un pequeño respiro en Alicante: esto es lo que ha subido en el último año

El precio medio del alquiler se mantuvo estable en la provincia de Alicante, por segundo mes consecutivo, durante el pasado octubre, lo que atenúa el fuerte incremento que viene registrando este indicador desde el final de la pandemia. En concreto, la renta media de un piso de cien metros se situó en 1.180 euros en el conjunto de la demarcación -11,8 por metro cuadrado-, lo que supone un incremento del 9 % con respecto a lo que se pagaba en el mismo periodo de 2024.

Aunque sigue siendo un aumento muy abultado, que triplica la media del IPC en esos momentos, no deja de suponer cierto alivio si se tiene en cuenta que en 33 de los últimos 48 meses la subida interanual se ha situado en el doble dígito, es decir, por encima del 10 %, con un máximo del 17,3 % en septiembre de 2023, de acuerdo con los datos de Idealista.

No obstante, desde el portal consideran que se trata sólo de un alivio "puntual", ya que, de momento, no han cambiado las circunstancias que han provocado la escalada de los últimos años. Por un lado, la oferta existente en el mercado es cada vez más reducida y, por el otro, se mantiene un gran volumen de demanda insatisfecha, debido a la gran cantidad de jóvenes que quieren independizarse y a la llegada de los trabajadores inmigrantes que demanda la economía provincial.

Una combinación explosiva que, por el momento, solo se atenúa en parte por los flujos de migración interior, es decir, por aquellos inquilinos que aceptan desplazarse a municipios del interior, más alejados de sus puestos de trabajo, a cambio de lograr un precio que puedan pagar sin sacrificar la mayor parte de su sueldo.

Municipios

En cuanto a los datos por municipios, Benidorm se mantiene como la población con los alquileres más caros, con una media de 1.600 euros por una vivienda de cien metros. En este caso, en el último mes se ha registrado una pequeña caída del 1,2 %, lo que deja la subida interanual en el 4,7 %, lo que podría indicar que los precios empiezan a situarse muy cerca del rango máximo que aceptaría en mercado.

Paseo de Levante en Benidorm. / DAVID REVENGA

Entre las localidades más caras también se mantienen varias del entorno de la capital turística de la provincia, como Finestrat, con una media de 15,3 euros por metro, un 4,8 % más que hace un año; o l'Alfàs del Pi, con 15 euros, un 14,3 % más.

En la cala de la Vila Joiosa, refugio tradicional de quienes no pueden permitirse los precios de Benidorm, los alquileres superan los 14 euros por metro (14,2), tras subir un 18,1 % desde octubre de 2024.

Más al norte, ya en la Marina Alta, una vivienda de cien metros cuentas 1.320 euros al mes de Xàbia, un 11,8 % más que hace un año; hasta 1.300 euros pagan en Calp; 1.290 en Moraria; y 1.210 euros en Dénia.

Alicante

Más allá de estos municipios turísticos, los pisos también están en niveles récord absoluto en la ciudad de Alicante, donde la renta media para cien metros también llega ya a los 1.300 euros mensuales, un 7,4 % más que el año pasado. La misma cifra se paga en El Campello, mientras que en el resto de la comarca de l'Alacantí destaca la subida del 15,5 % que anota Sant Joan, donde alquilar una casa ya roza los 1.100 euros, según el citado portal.

En Elche los precios siguen algo más asequibles, con 9 euros por metro, un 12,5 % más, mientras que entre las grandes poblaciones de la Vega Baja es Torrevieja la que se lleva la palma, con una media de 1.180 euros de alquiler por una vivienda de cien metros, un 9,5 % más. Orihuela se queda relativamente cerca, con 1.090 euros, y un ritmo de crecimiento algo mayor, del 13,1 %.

Por último, los municipios con los alquileres más asequibles son Elda, donde el metro se cotiza a 7,1 euros, un 9,4 % más que en 2024; y Alcoy, donde hay que desembolsar 740 euros por una vivienda de estas dimensiones.

Cabe recordar que, a pesar de la moderación, los alquileres se sitúan en el conjunto de la provincia en su máximo histórico. Es decir, que nunca se habían pagado precios tan elevados, lo que está expulsando a una parte considerable de la población fuera del mercado, ya que no puede permitirse el esfuerzo necesario para hacer frente a este gasto.