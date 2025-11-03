El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año

El fuerte repunte de la cotización de la almendra y, sobre todo, del cacao en los mercados internacionales elevó el año pasado más de un 13 % la facturación consolidada del grupo Sanchis Mira, debido a las subidas de precios que aplicó a sus productos. Y es que, aunque la compañía señala que redujo sus márgenes para evitar que se repercutiera todo el incremento de costes al consumidor, lo cierto es que la firma también cerró el ejercicio con un importante crecimiento de sus beneficios, de más del 25 %.

Así se recoge en las cuentas consolidadas que el grupo presidido por César Soler ha depositado en el Registro Mercantil, que, además de la compañía matriz, también incluyen la parte correspondiente de las filiales especializadas que tiene en la producción de chocolate o el procesamiento de almendras.

De esta forma, el principal proveedor de Mercadona de turrones y productos de cacao cerró 2024 con una cifra de negocios de 145 millones de euros, 17 millones más que en el ejercicio anterior. Una evolución que el propio informe de gestión del grupo vincula directamente con "el aumento del coste" de sus principales materias primas. Una partida que se llevó más de 103 millones de euros y que obligó a realizar ajustes en otras partidas para contener los gastos generales. En concreto, el grupo ocupó un 9 % menos personal a lo largo del ejercicio.

Producción de turrón en la fábrica de Antiu Xixona, de archivo. / RAFA ARJONES

En cualquier caso, lo cierto es que, tanto el aumento de precios de sus productos, como las medidas adoptadas permitieron mejorar considerablemente los resultados del conglomerado. De esta forma el resultado de explotación se incrementó un 29 %, hasta los 11,8 millones de euros, mientras que el resultado neto consolidado aumentó un 25 %, hasta situarse en 10,5 millones de euros, según el mismo documento.

Apuesta por el chocolate

Tal y como el propio presidente del grupo confirma en una carta incluida en sus balances, buena parte del éxito actual de Sanchis Mira se debe a su apuesta "sumamente decidida" por la categoría de chocolate. Aunque el origen del grupo está en el turrón -donde cuenta con las marcas Antiu Xixona y La Fama-, la compañía decidió poner en marcha su propia fábrica de chocolate, en buena medida para dar respuesta a la demanda de su principal cliente, la cadena de supermercados de Juan Roig. Fue así como, en el año 2001 puso en marcha Helbérica, que se encarga de fabricar este producto en exclusiva para la compañía. No en vano, como apunta César Soler en su misiva, incluso en la categoría de turrones, son los que incorporan algo de cacao los que más se venden.

Fruto de esta tendencia, la firma también decidió comprar en 2022 una participación mayoritaria en Chocolates Clavileño y, de hecho, tiene previsto ampliar la capacidad de esta última con una nueva fábrica.

Por otra parte, Sanchis Mira también cuenta con una participación en la ilicitana Almendras del Sol, dedicada al procesamiento de fruto secos.

El grupo tampoco oculta que, a pesar de las marcas de renombre con las que cuenta, su verdadero fuerte es la fabricación de marcas blancas para terceros. Así, en el informe señalan como una buena noticia el aumento de cuota que experimentaron el año pasado las marcas blancas en el apartado de chocolates, donde ya acaparan el 47,6 % de cuota.