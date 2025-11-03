Estas son las empresas premiadas por la Cámara de Alicante en 2025
Los galardones se entregarán en 20 de noviembre en la Noche de la Economía Alicantina
Las empresas Aiscan de Biar, Avincis de Mutxamel, Bardisa de Alicante, José Borrell de Denia, Low World Travel (CDV) de Alicante y Suchiar de Santa Pola han sido galardonadas con los Premios Cámara 2024, que se entregarán el próximo 20 de noviembre en la Noche de la Economía Alicantina que se celebrará en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).
El jurado, presidido por el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y constituido por representantes de la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Diputación de Alicante, CEV Alicante, Banco Sabadell, EUIPO, Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández, ha emitido el fallo tras valorar las candidaturas presentadas.
En la categoría de Comercio, el premio ha recaído en Bardisa y CIA SL de Alicante y, los criterios para la valoración de las candidaturas han sido la adaptación al mercado y a las nuevas formas de comercio; la implementación del comercio electrónico y/o digital; la aplicación de innovaciones técnicas o tecnológicas; las inversiones para mejorar y modernizar la imagen del establecimiento; o la continuidad en la misma actividad comercial siempre que constituya una valiosa aportación al costumbrismo y la historia de las ciudades en que estén ubicados.
El premio a la Internacionalización es para Suchiar de Santa Pola. En este caso el jurado ha tenido en cuenta el dinamismo exportador de la empresa; su red comercial en el exterior; el trabajo de apertura de nuevos mercados; las inversiones realizadas para la exportación; y la creación de marcas y diseños propios.
El premio a la Industria ha sido para Aiscan de Biar. El jurado ha valorado las inversiones realizadas; la calidad de los productos fabricados; la imagen de la empresa; la continuidad y creatividad; la creación de marcas propias y diseño industrial; y la sostenibilidad medioambiental.
En el ámbito de la Innovación Empresarial el premio es para Avincis de Mutxamel. Los miembros del jurado han tenido en cuenta criterios como la labor en materia de diseño, creatividad, investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I); y contribución a la conservación del medio ambiente.
En la categoría de Turismo el galardón es para Low World Travel (CDV) de Alicante. El jurado se ha fijado en características como que pueden pertenecer a los sectores de turismo tradicional, turismo rural u oferta complementaria; así como la mejora de la oferta global a los visitantes, la promoción y el desarrollo del turismo en la provincia de Alicante.
El premio a la Propiedad Intelectual ha recaído en la empresa José Borrell de Denia y se ha evaluado la calidad de los productos protegidos de la empresa; su utilidad, repercusión e incidencia en el mercado; el ámbito geográfico de la protección; la trayectoria empresarial en el uso de los derechos de propiedad intelectual; y el impacto económico en el territorio.
