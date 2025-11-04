Alicante suma 4.375 empleos en el mejor octubre de la historia

El empleo ha vuelto a la senda del crecimiento en Alicante después de dos meses consecutivos de descensos, y lo ha hecho a lo grande. Y es que la provincia ha sumado 4.375 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el que ha sido el mejor octubre de la historia, lo que le ha permitido alcanzar los 774.600 cotizantes, a solo 6.600 del récord absoluto del pasado julio. El impulso de los contratos en la educación, una vez reanudado el periodo lectivo tras las vacaciones, ha tenido mucho que ver con este más que notable incremento. En el lado negativo, sin embargo, se encuentra la subida del paro en 1.163 personas, algo que hay que vincular al sector servicios una vez finalizada la temporada estival.

La fuerte dependencia que tiene la provincia del turismo propició que tanto en septiembre como en octubre se registrara un descenso de la afiliación a la Seguridad Social, como consecuencia de la finalización de contratos tanto en la hostelería como en el comercio. La situación, sin embargo, ha cambiado de manera radical en este último mes de octubre, toda vez que, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los cotizantes han vuelto a la senda del crecimiento hasta alcanzar los 774.600 tras un repunte de 4.375. Se trata del principal incremento en un mes de octubre de la historia, después del registrado el año pasado, cuando la subida fue de 4.179.

Una profesora impartiendo clases en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

Con esta recuperación, la provincia se queda a tan solo 6.642 afiliados del récord absoluto de 781.242 alcanzado el pasado mes de julio, y cuenta en la actualidad con 21.472 más que hace justo un año.

Detrás de la subida de este último mes se encuentra, principalmente, la educación, que tras la reanudación del periodo lectivo ha sumado 6.796 nuevos empleos para situarse en 49.130. También ha ganado afiliados la construcción, concretamente 1.239, para alcanzar los 61.932, así como la industria manufacturera, en este caso 880, lo que deja el total en 81.970. La agricultura es otro de los sectores que ha repuntado, aunque de forma discreta, dado que ha sumado 39 empleos y se ha quedado en 5.347.

Un camarero atendiendo la terraza de un bar. / PILAR CORTES

En el lado contrario, es decir, en el de las actividades que han retrocedido, figura la hostelería, que ha perdido 2.545 afiliados a la Seguridad Social para situarse en 97.432, así como el comercio, en este caso 931, para totalizar 143.714. El final de la temporada turística se encuentra detrás de esta evolución a la baja.

Parados

Con todo, y mientras la afiliación se ha incrementado, el paro, por su parte, ha crecido en 1.163 personas, hasta situarse en 119.242. También en este apartado el final de la campaña turística ha tenido mucho que ver, toda vez que los servicios, donde se encuadran tanto la hostelería como el comercio, han registrado 1.119 nuevos desempleados, lo que ha dejado la cifra total en 82.532. También en la agricultura ha habido una ligera subida, de apenas dos, que han situado el balance en 3.352.

La construcción, por contra, ha registrado un descenso del número de desempleados, de 211, para quedarse en 10.178, mientras que en la industria también han disminuido en 42, lo que deja el registro en 13.536. El colectivo sin empleo anterior, por último, ha aumentado en 295, por lo que se sitúa en 9.639.

Pese a este incremento en el mes de octubre, la evolución interanual del paro ha sido positiva, toda vez que la provincia cuenta en estos momentos con 7.903 desempleados menos que en octubre de 2024.