Menos fallecidos y menos accidentes graves en los centros de trabajo de Alicante

Buenas noticias para los trabajadores alicantinos. A pesar del importante aumento que ha experimentado la ocupación en el último año -con 21.000 cotizantes más que en 2024-, la cifra total de accidentes laborales se ha reducido. Y lo ha hecho, además, con mucha mayor intensidad en el caso de los siniestros graves y mortales.

Así lo reflejan las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que recogen la evolución hasta el pasado mes de agosto de este indicador, una de las peores lacras que azotan al mercado laboral.

Según el último balance del departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, en los primeros ocho meses de 2025 se contabilizaron un total de 12.554 accidentes laborales, un 4,5 % menos que en el mismo periodo del año pasado. El mayor descenso se registra entre los siniestros ocurridos en el mismo puesto de trabajo, que sumaron 10.560, un 5,8 % menos; mientras que los denominados accidentes in itínere -mientras se va o se regresa del centro de trabajo- se redujeron algo menos, un 3,6 %, hasta los 1.994.

Unas cifras que apuntan a una mejora en los protocolos de prevención y las medidas de seguridad en las empresas, que no alcanza a los desplazamientos. Al respecto, cabe recordar los últimos estudios realizados por las aseguradoras, que apuntaban a un aumento de los accidentes de este tipo entre aquellos trabajadores que utilizan patinetes eléctricos o bicicletas para estos desplazamientos.

Trabajadores del sector de la construcción, el que más accidentes contabiliza en la provincia. / INFORMACIÓN

En cualquier caso, lo realmente importante es la reducción que presentan los siniestros más peligrosos. Así, en el caso de los accidentes graves, la caída es del 8% con respecto a las cifras de 2024, con un total de 103 incidentes contabilizados por la Inspección de Trabajo.

Por su parte, el número de fallecidos en este periodo asciende a 11 personas frente a los 18 trabajadores de la provincia que perdieron la vida en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 38 %.

Por sectores y teniendo en cuenta solo los accidentes en jornada, la construcción se mantiene como la actividad más peligrosa, con un total de 1.757 accidente de todo tipo. Le sigue la industria manufacturera, que suma otros 1.613 incidentes en este periodo, y el comercio, con 1.568.

Igualmente, fueron bastante numerosos los siniestros contabilizados en el sector del transporte, con 917 casos, o el de las actividades administrativas y servicios auxiliares a las empresas, con 911.

Infartos y derrames

Aunque el Ministerio no ofrece datos desglosados a nivel provincial, en el conjunto del país la causa más frecuente de muerte en el trabajo fueron los infartos y derrames cerebrales, que sumaron 169 de los 489 profesionales fallecidos en accidente laboral. La segunda fueron los golpes o caídas del trabajador, con 64 fallecidos; seguidos por los atrapamientos y aplastamientos, con 54; y los accidentes de tráfico, con 52 víctimas hasta agosto.

Por sexos, hasta el 95 % de los profesionales que murieron en el trabajo fueron hombres.

En cuanto al tipo de relación laboral, el 93 % de las personas que se dejaron la vida en el trabajo fueron asalariados, mientras que sólo el 7 % restante eran trabajadores por cuenta propia, es decir, autónomos.

Por lo que respecta a las franjas de edad, son los trabajadores de entre 50 y 59 años los que sufren con mayor frecuencia los accidentes mortales; mientras que por categoría laboral, son los conductores y operadores de maquinaria los que tienen mayores probabilidades de morir en su puesto de trabajo.