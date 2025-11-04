La fórmula del crecimiento: tecnología, sostenibilidad y talento local

La innovación se ha consolidado como el eje que define la competitividad y el crecimiento empresarial, impulsando nuevos modelos productivos basados en tecnología, sostenibilidad y transferencia de conocimiento. En este contexto, líderes de compañías como Carmencita, Match Biosystems, Enercoop, Fych Technologies, CaixaBank y Greene Enterprise se dieron cita en el Club INFORMACIÓN para compartir experiencias y estrategias que están transformando sectores como la alimentación, la biotecnología, la energía y la gestión de residuos. El encuentro, organizado por CaixaBank e INFORMACIÓN, puso el foco en cómo convertir la I+D en ventaja competitiva real y en el papel clave de la colaboración público-privada para escalar soluciones innovadoras en el mercado.

Samuel Rabadán, director del Centro de Empresas DayOne de CaixaBank para la Comunidad Valenciana y Murcia, abrió la conversación destacando el cambio de ciclo en el tejido empresarial innovador del territorio: «nosotros no solo lo estamos viendo y lo estamos notando sino que todos los estudios nos están diciendo que en el último año, y sobre todo en el primer semestre se está viendo un crecimiento». Según sus datos, «son ya 1.600 las startups de la Comunidad Valenciana recibiendo el 11% respecto al año anterior». La apuesta financiera del banco también refleja ese dinamismo: «en el primer semestre hemos aportado 2.365 millones en créditos. Son 10.600 créditos, es un 14% más que el año pasado». Para el responsable de DayOne, el momento es favorable: «se está dando todo el caldo de cultivo en la Comunidad Valenciana para ser un polo, ya lo somos, de atracción y de creación tecnológica».

El turno pasó después a Adrián Teruel, CEO y fundador de Match Biosystems, quien explicó el origen de su empresa y la decisión de trasladar la investigación biomédica al terreno empresarial. «Lo primero que hay que tener es la intención», afirmó. Desde su experiencia, la innovación no es opcional, sino estructural en un sector tan regulado como el de las ciencias de la vida: «es un acto también de responsabilidad venir a este sector y hacer que se avance, y además que el salto sea lo más pronunciado posible». Teruel detalló el desarrollo de una tecnología que permite conservar kits de diagnóstico a temperatura ambiente. La visión de la compañía cambió cuando comprendieron el alcance del proyecto: «pasamos de ser una máquina de quemar dinero a nos convertimos en una compañía más industrial, más tecnológica». Su objetivo, sintetizó, es transformarse «en la tecnología detrás de cualquier portafolio del mundo».

Desde la industria alimentaria, Jesús Navarro, director general de Carmencita, ofreció la perspectiva de una empresa centenaria que ha logrado reinventarse sin perder su ADN. «Efectivamente, con una presencia tan antigua es muy difícil la innovación porque puedes perder la esencia, pero no puedes perder la identidad que te ha hecho diferente», señaló. El director de Carmencita insistió en el valor de construir marca: «si no eres una marca, eres una mercancía». Para Navarro, el motor de la evolución está en las personas, siendo «esencia la parte humana»

Navarro relató casos de innovación surgidos desde los equipos jóvenes, como la creación de una sal con trufa que conectó generaciones y nuevos hábitos de consumo. También subrayó el impacto de la digitalización: «la información es clave de lo que va a ocurrir, las tendencias, y todo eso lo vemos cuando ya estamos aplicando la inteligencia artificial, algo que hacemos con mucho cuidado».

Por otro lado, Rabadán profundizó en las claves para que una idea se convierta en empresa escalable. Más allá de la tecnología o las cifras, la variable crítica es el emprendedor y defendió que «básicamente es el equipo y la persona que viene detrás», y que en momentos de incertidumbre quien lidera debe sostener la visión y reconducir la estrategia si el mercado lo exige.

El director general de Carmencita cerró con un mensaje dirigido a las compañías familiares que buscan innovar sin renunciar a su esencia: «es importante tener la obsesión personal y transmitirla a los equipos, siempre sin perder la esencia». Recordó, además, el desafío generacional: «el 96% de las empresas familiares mueren a la tercera generación», una realidad que obliga a equilibrar legado y audacia para seguir creciendo.

Innovación estratégica en la empresa

La historia de Fych encuentra su originen en un doctorado industrial en la Universidad de Alicante. Como cuenta su CEO y fundadora, Andrea Cabanes, el equipo detectó retos concretos del reciclaje —descontaminación y separación de polímeros— que cristalizaron en soluciones propietarias: «patentamos dos tecnologías y sacamos unas soluciones para reciclar estos plásticos». Hoy su foco es recuperar materiales de envases multicapa como el brick de leche, donde conviven cartón, polietileno y aluminio. La propuesta de Fych incide en maximizar el retorno circular: «nuestra tecnología separa cada uno de los materiales y los vuelve a introducir a cada producción de nuevos envases». El reto, admitió, no es solo técnico, también comercial y financiero. En su experiencia, «es sostener que la tecnología sea rentable».

Desde el sector energético, Joaquín Mas, director general de Enercoop, situó la cultura de innovación como aprendizaje continuo y gestión del riesgo. Lo resumió con una fórmula directa: «innovar es equivocarse y, por tanto, aprender». Enercoop ha consolidado esa disciplina participando durante más de una década en proyectos europeos (de Horizon 2020 a Horizon Europe), construyendo procesos y cronogramas que obligan a entregar resultados. Su aproximación a la colaboración con universidades y centros tecnológicos parte de una idea sencilla y eficaz: «La rueda ya es redonda. Podía ser de madera, ahora es de caucho». Además, Mas subrayó el potencial de los incentivos fiscales frente a las ayudas puntuales: «Las deducciones fiscales frente a las subvenciones no están sujetas a convocatoria», lo que facilita planificar inversiones innovadoras sin depender de ventanas presupuestarias.

Por su parte, Jesús Martínez, director de promoción de proyectos de Greene Enterprise, trazó la evolución de la compañía desde la valorización energética hacia la valorización material mediante procesos de biólisis. El salto se produjo cuando «vimos que era posible hacer un proceso de biólisis y obtener un gas que luego lo podías condensar para obtener un aceite». Ese aceite, mezcla de hidrocarburos, se vende como materia prima para obtener plásticos de segunda generación, desplazando residuos que antes acababan en vertedero. La innovación, no obstante, exige demostrar viabilidad industrial y confiabilidad operativa, a lo que planteó cómo acceder al mercado. La respuesta les llevó a repensar su modelo y asumir la promoción directa de proyectos: «eso nos obligó en el 2019 a hacer un cambio radical».

Cabanes incidió en la necesidad de visibilidad tecnológica, clientes tempranos y plantas demostrativas que acrediten márgenes y calidad de producto. Por parte, Mas amplió el foco hacia el cambio sistémico que vive la energía. La innovación ya no es un eslogan, sino una urgencia operativa: «estamos en un contexto de transición energética que sale casi a diario en los telediarios». Integrar masivamente renovables y electrificar la economía obliga a nuevas lógicas de operación y mercado, lo que da lugar a una tecnología «que se llama flexibilidad», explicaba el director general de Enercoop. En ese escenario, anticipó usos que pronto serán cotidianos: «posiblemente en algún momento, no muy lejano, conectemos nuestro vehículo eléctrico a la red eléctrica y en lugar de cargarlo lo que haremos es descargarlo».

Fych mostró cómo la ciencia se convierte en industria cuando resuelve un problema concreto; Enercoop evidenció que el ecosistema europeo y los incentivos fiscales bien diseñados aceleran la adopción; y Greene Enterprise demostró que cambiar el modelo de negocio puede ser la única vía para ganar tracción. Un itinerario común de aprendizaje, riesgo y propósito orientado a resultados medibles en el mercado. La mesa dejó una idea transversal: la innovación estratégica se sostiene en tecnología probada, marcos regulatorios inteligentes, financiación adecuada y, sobre todo, colaboración.

Las claves de la innovación en la Comunidad Valenciana

El foro contó con la presencia del director general de Innovación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Juan José Cortés, quien subrayó el cambio de hábitos en el consumo, marcado por un mercado saturado donde «hemos pasado de esperar para comprar a esperar para comprar» y en el que cada cliente ganado suele ser arrebatado a la competencia.

Este contexto obliga a las empresas a optar entre «ser barato o ser diferente», poniendo el acento en la diferenciación mediante productos, servicios, procesos y personas. Según Cortés, la Comunidad Valenciana ha apostado por este camino y hoy se posiciona como región innovadora de referencia en Europa, destacando que «hemos escalado hasta la primera posición» en el ranking europeo de innovación con la mitad del presupuesto de otras regiones competidoras.

Para él, la innovación es la principal ventaja competitiva y se apoya en dos pilares: talento y oportunidades. La Comunidad Valenciana cuenta con capital humano especializado, reforzado por iniciativas públicas como las becas ValER «para atraer ese talento innovador», pero recuerda que el talento «está en muchos sitios». La clave es generar las condiciones para que ese talento pueda transformarse en soluciones reales, y afirma que la Comunidad dispone «de todos los ingredientes para que esas oportunidades se puedan desarrollar».

Cortés estructura la estrategia en tres bloques: simplificación administrativa, herramientas de apoyo y ayudas económicas. Defiende que el Gobierno autonómico apuesta por «no molestar», con medidas como la declaración responsable y la ventanilla única para agilizar trámites. Además, destaca el papel de los agentes de innovación y de los institutos tecnológicos como puente entre la academia y la empresa, afirmando que «si no existían, habría que inventarlos». Entre los instrumentos de apoyo, menciona la herramienta InnoPYME para que las PYMEs identifiquen sus necesidades y orienten su estrategia innovadora. El director general de Innovación cerró la apertura institucional señalando que la innovación es esencial para competir, crecer y diferenciarse en mercados exigentes.