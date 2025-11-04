FARMACÉUTICAS
Grifols gana 304 millones hasta septiembre, un 245% más que en 2024
Grifols gana 304 millones hasta septiembre, lo que supone un 245% más que en el mismo periodo del año anterior, según el documento enviado por la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía especializada en hemoderivados ha ingresado 5.542 millones de euros, un 7,7% más que en el año anterior. Estos resultados se han visto impulsados por un crecimiento del 9,1% en el trecer trimes, que ascendió a 1.865 millones de euros, principalmente gracias al negocio Biopharma.
El ebitda ajustado acumulado hasta septiembre se situó en 1.358 millones de euros, con un margen del 24,5%, respaldado por un tercer trimestre en el que alcanzó los 482 millones de euros, un 8,8% cc más respecto al del mismo periodo del año anterior, y con un margen del 25,8%.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- Aparece el cadáver de un joven de 27 años en una empresa de gestión de residuos en Alicante
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia