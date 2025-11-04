Récord turístico con sello británico: se superarán los 3 millones de turistas en 2025

La proyección que Hosbec realiza para 2025 estima que, por primera vez, se van a superar los 3 millones de turistas británicos en la Comunidad Valenciana, que van a suponer 21,2 millones de pernoctaciones hoteleras y un total de 3.350 millones de euros de gasto turístico de esta tipología de clientes. Con este simple párrafo de datos, el presidente de la patronal, Fede Fuster, y la directora ejecutiva, Mayte García, han explicado por qué la World Travel Market es la feria del sector más importante del calendario internacional.

Y si se mira hacia adelante, Hosbec confirma que la programación aérea refuerza esa tendencia alcista. En concreto, el informe advierte de "un incremento importante de la capacidad programada para la temporada de invierno que crecerá un 8,4 % en Alicante y Valencia, mientras que continúa en descenso en Castellón (-6,2 %). En total se van a ofertar más de 1,8 millones de asientos en esta temporada de invierno a caballo entre 2025 y 2026, de los que más de 1,58 millones tendrán como base la terminal del Miguel Hernández".

Bajo este contexto, este martes se abre el mayor evento en el que sigue siendo el emisor más potente de Europa, ya que para ellos, las vacaciones forman parte de ADN. En cuanto a los turistas alojados en hoteles, la plataforma de datos de Hosbec ha trazado también un perfil de datos muy interesante, pues se espera que más de 1,3 millones de los turistas británicos se alojen en hoteles y eso permita unos ingresos de cerca de 6,6 millones de pernoctaciones hoteleras. En el detalle, los responsables han señalado que esa cantidad deriva en un "gasto directo en los hoteles valencianos próximo a los 400 millones de euros, con un tarifa media de 114,5 euros y una estancia media que ronda los 5 días. En las principales variables, turistas, pernoctaciones y gasto, se estarían marcando máximos históricos". Y todo ello, en un contexto de subida de precios del 5 %.

Informe de Hosbec sobre mercado británico. / INFORMACIÓN

Un manantial de ingresos

Pero si algo explica que en estos tres días, todas las administraciones y principales actores diseñen y presenten sus estrategias en la capital londinense es porque si se analizan la estructura de los canales de venta de los turistas británicos "se observa que la turoperación tradicional supone casi un 50% de las reservas, mientras que la venta por canal directo (en hotel) apenas supone un 5,7%". Fede Fuster ha reiterado que "todos los operadores e intermediarios son necesarios en mercados tan complejos pero esta información nos proporciona áreas de mejora para las empresas, como nuestro canal de venta directa para hacerlo crecer en el futuro como una opción atractiva y segura para el cliente".

Respecto al comportamiento de los turistas británicos, la opción del "Todo incluido" (All Inclusive) se mantiene estable con casi el 39% del total de las reservas, pero las modalidades con desayuno y media pensión suponen más de la mitad, lo que deja un amplio margen a estos turistas para el consumo en el destino. La pensión completa (6,4%) y el sólo alojamiento (3,7%) son opciones muy minoritarias para estos visitantes.

Aunque en este punto no se especificaban cifras sobre Benidorm, todas las miradas van hacia la localidad de la Marina Baixa que concentran gran parte de la planta hotelera de la Comunidad. De hecho, su estrategia es la que marca la senda para el resto de destinos y también, porque las estadísticas con las que trabajan organismos como Visit Benidorm revelan que alrededor del 50 % de las pernoctaciones procedentes de turistas británicos.

No obstante, una de las cuestiones que marca la llegada de los turistas de pasaporte británico son las conexiones aéreas. Por aeropuertos, no cabe ninguna duda que el aeropuerto de Alicante-Elche- Miguel Hernández es la instalación aeroportuaria con mejor conexión con Reino Unido que, con toda probabilidad, superará los 3 millones de pasajeros con origen en este país y destino Alicante con un crecimiento de más del 7 % respecto al año 2024.

Evolución de pasajeros británicos en el aeropuerto Alicante-Elche. / Fuente: Hosbec

El centro neurálgico del origen de estos pasajeros lo forman, por un lado, el núcleo de los tres aeropuertos del área Londres (Gatwick, Stansted y Luton) pero Manchester, Bristol, Birmingham y Leeds son los cuatro puntos unitarios más importantes. Sin olvidarnos por supuesto de East Midlands, Liverpool, Newcastle, Belfast, Glasgow o Edimburgo, por lo que Alicante es un destino más que demandado por todo el territorio británico.

Ryanair (42,1 %), EasyJet (22,8 %) y Jet2.com (20,2 %) suman más del 85% de los asientos y pasajeros con origen en Reino Unido y destino Alicante, y estas tres compañías suman incremento de pasajeros entre el 6 y el 7% sólo en el último año.