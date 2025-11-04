La junta de Cox aprueba por unanimidad la compra de los activos de Iberdrola en México

La junta general de accionistas extraordinaria de Cox ha dado este martes luz verde a la adquisición del 100 % del capital de Iberdrola México, que convertirá a la compañía presidida por el alicantino Enrique Riquelme en la mayor distribuidora privada del país azteca y uno de sus mayores productores de energía.

Una operación que supone una auténtica revolución en los planes de crecimiento que tenía el grupo y que consolidan a Cox como uno de los grandes operadores mundiales de agua y energía.

Con esta adquisición, por la que la firma pagará 3.700 millones de euros, el grupo se queda con una plataforma con 2.600 megavatios de capacidad instalada operativa y a la mayor suministradora privada del país, que cuenta con una cuota de mercado del 25 % y más de 20 tera vatios hora distribuidos entre más de 500 grandes clientes.

La operación sitúa a Cox como actor clave del mercado energético mexicano, uno de los países que mejor conoce entre los casi treinta en los que opera. Además, se enmarca en el nuevo contexto regulatorio energético incluido en el Plan México, que refuerza la seguridad jurídica para la inversión extranjera.

Paso decisivo

"La absorción de Iberdrola México es un paso decisivo en nuestra estrategia global. Refuerza nuestra presencia en un mercado clave, anticipa nuestros objetivos estratégicos y consolida a Cox como un actor relevante a nivel mundial en los sectores del agua y la energía", ha señalado Enrique Riquelme durante la junta, que ha contado con un quorum del 84,30 % y se han aprobado las tres propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día, con una media de votos a favor del 100 %.

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, durante el Capital Markets Day que ha celebrado la empresa en Londres. En segundo plano, el CEO de la compañía, Nacho Moreno. / TIMOTHY COLEMAN

Una vez formalizada la compra, el grupo prevé realizar una inversión de 5.500 millones de euros para los próximos tres años, con el objetivo de alcanzar unos ingresos anuales de entre 6.000 y 6.500 millones de euros a partir de 2028. Una fecha en la que, además, confía en lograr un ebitda (resultado de explotación antes de amortizaciones e impuestos) de entre 1.500 y 1.600 millones de euros.

En concreto, la compañía destinará hasta 2.600 millones para la puesta en marcha de nuevos activos de energía, agua y transmisión en México, que se afianza así como su gran mercado.

Otros 850 millones serán para inversiones en América Central, unos 250 para Brasil y otros 650 para Chile. En España la compañía tiene en cartera proyectos por 200 millones de euros y los restantes 950 millones son para sus planes en Oriente Medio y África, donde la firma tiene importantes proyectos para impulsar el negocio de la desalación, en el que Cox, gracias a los conocimientos y los activos heredados de Abengoa, es líder mundial.