El fundador del Nou Manolín y "Hostelería por el clima", Premios en Turismo de la UA

Vicente Castelló, fundador del grupo Gastronou, al que pertenecen los emblemáticos restaurantes Nou Manolín y Piripi, iconos de la gastronomía alicantina y Hostelería por el Clima, un proyecto impulsado por Coca-Cola y la fundación ECODES, que promueve la acción climática en el sector hostelero, han sumado nuevos reconocimientos.

La hostelería y la sostenibilidad han sido protagonistas en la nueva edición de los Premios en Turismo del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante (UA), un reconocimiento anual que distingue a las empresas, entidades y profesionales que destacan por su contribución al desarrollo y la innovación del sector.

El galardón a la Innovación Turística fue para el proyecto Hostelería por el Clima, la iniciativa promueve la acción climática en el sector hostelero y ya cuenta con cerca de 16.000 establecimientos adheridos, muchos de ellos en la Costa Blanca, según ha informado la institución académica. El reconocimiento fue recogido por Pablo Barrenechea, director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad de Ecodes, y Ramón Adolfo Alonso, responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Coca-Cola en Alicante.

Pablo Barrenechea y Ramón Adolfo Alonso. / INFORMACIÓN

“El compromiso climático del sector hostelero es clave para un turismo más sostenible y competitivo”, destacaron los representantes durante el acto, que se celebró en la Sala Multimedia del Edificio de Rectorado y Servicios Generales de la UA.

El Premio a la Trayectoria Profesional recayó en Vicente Castelló, por su “dilatada y reconocida trayectoria” y por su contribución a consolidar la gastronomía como parte esencial de la imagen turística de Alicante. Uno de sus restaurantes, el Nou Manolín ha sido recientemente reconocido en Madrid como "la mejor barra del mundo".

Carlos Garulo. / INFORMACIÓN

Talento formado en la UA

El Premio a la Relevancia Profesional de Alumnado Egresado fue compartido entre Carlos Garulo Ramón y Diego Ramírez Verdú, ambos formados en la Universidad de Alicante. Garulo, consultor en Esatur, fue distinguido por su tesis doctoral reconocida por el Consejo Económico y Social de la Comunitat Valenciana, mientras que Ramírez, director general del Hotel Boutique Calas de Alicante, destacó por su labor en gestión hotelera y formación universitaria.

Diego Ramírez. / INFORMACIÓN

El evento, celebrado este lunes, estuvo presidido por Juan Llopis Taverner, director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA, junto a Francisco Juan Martínez, director del CdT Domingo Devesa de Benidorm, y Josep Antoni Baidal Ivars, director del IUIT.

Durante la jornada, el experto Rafael Fuentes García, director del Área de Análisis e Inteligencia Turística de Turismo y Planificación Costa del Sol, ofreció la conferencia “La inteligencia turística, pilar para la competitividad de empresas y destinos turísticos”.