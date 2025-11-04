Estos son los dos empresarios más ricos de Alicante, según Forbes

En una provincia donde la mayoría de su tejido productivo está formado por micropymes y donde tampoco existen apellidos de rancio abolengo pertenecientes a la nobleza o la alta burguesía, es normal que los alicantinos tengan poca presencia en la lista que cada año elabora Forbes con las cien mayores fortunas del país. De hecho, en la edición de este 2025 no aparece ni uno solo, porque ninguno alcanza los 450 millones de euros que habría que acumular para superar a los propietarios de García-Baquero, los hermanos Mar y Miguel Ángel García-Baquero, que cierra este año la clasificación.

Sin embargo, la prestigiosa revista económica ha decidido ampliar la información que habitualmente ofrece con datos de las mayores fortunas de cada autonomía, lo que permite saber al menos los nombres de los dos alicantinos más acaudalados. Los dos únicos que se cuelan entre los 15 más ricos de la Comunidad Valenciana, una clasificación autonómica que, como era de esperar, encabezan Juan Roig, con 7.900 millones de euros, y su esposa, Hortensia Herrero, con 4.400.

Para encontrar al primer alicantino hay que descender hasta la novena posición de esta lista Forbes autonómica, donde se encuentra Adolfo Utor, quien hace solo dos años, en 2023, sí logró entrar en la "clasificación general". El presidente y único accionista de la naviera Baleària acumula una fortuna de 290 millones de euros, según los cálculos realizados por la publicación, que se corresponderían, principalmente, con la valoración de la compañía.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor. / ALEX DOMINGUEZ

Utor es el ejemplo de cómo aprovechar una oportunidad surgida de una situación aparentemente negativa. Lo hizo cuando decidió crear Baleària tras el hundimiento de la anterior naviera en la que trabajaba, Flebasa. Ahora, Baleària se ha consolidado como una compañía líder en el sector. Su último golpe de efecto ha sido la compra de los activos de su rival Armas, que le permitirá expandir su negocio a Canarias.

El negocio del mueble

Dos posiciones más abajo, en el número 11, se encuentra el fundador de Actiu, Vicente Berbegal Pérez, al que Forbes atribuye un patrimonio de 195 millones de euros. Berbegal ha puesto en pie uno de los mayores fabricantes de muebles de oficina del país, con clientes en medio mundo.

Un negocio que vio la luz en los años 70 cuando apostó por fabricar muebles para albergar los televisores que, por entonces, empezaban a ser un electrodoméstico habitual en los hogares españoles.

El empresario Vicente Berbegal, en la sede de Actiu. / AXEL ALVAREZ

Más allá de estos casos, a nivel nacional el fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet se sitúan como las cinco mayores fortunas españolas, según el ránking Forbes España. En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al pasado año.

Así, Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, "a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año".

109.000 millones

No obstante, Ortega suma un patrimonio de 109.900 millones de euros y sigue situándose en el 'top-10' de mayores patrimonios del mundo, con el noveno puesto, por detrás de los fundadores de Google. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista-, cuya fortuna también ha decrecido en 400 millones, hasta los 10.000 millones de euros.

Por su parte, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo cierra el 'top 3', repitiendo 'podium' del año pasado, con una fortuna valorada en 8.000 millones de euros que se ha revalorizado un 11,8% desde 2024.

En el cuarto puesto se sitúa el presidente de Mercadona, Juan Roig, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%, mientras que en el quinto puesto se coloca el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, con 6.200 millones de euros, un 55% más de patrimonio que el año pasado.

Otros valencianos que se mantienen en la lista son la esposa de Roig, Hortensia Herrero, con 4.400 millones; el propietario de Pamesa, Fernando Roig, con 2.100; el naviero Vicente Boluda, con 1.100 millones; y Asunción Manzanet, accionista de Porcelanosa, con 670 millones.