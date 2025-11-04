Los taxistas alicantinos salen a la calle para protestar por el descontrol de los VTC y los tuctucs

Cerca de 300 taxis recorren esta mañana las principales calles del centro de Alicante -con el consiguiente colapso del tráfico- para denunciar la falta de control de los VTC (los vehículos que gestionan plataformas como Uber o Cabify) y los tuctucs. Una protesta que se realiza a nivel autonómico al considerar que el actual gobierno de la Generalitat, y también los principales municipios de la autonomía, no han avanzado nada para solucionar lo que consideran una competencia desleal para el sector.

La caravana ha partido desde el aparcamiento de la avenida del Doctor Rico con destino al centro de Alicante, donde recorrerá las calles Reyes Católicos o San Fernando, entre otras, para desembocar en la Rambla, donde tienen previsto permanecer concentrados hasta las dos de la tarde.

"Llevamos años denunciando la situación y no se ha hecho nada", denuncia el presidente de Radio Tele Taxi, Francisco Sánchez, que advierte de que las protestas irán a más de cara a las fiestas de Navidad si no ven atendidas sus reivindicaciones.

Trayectos urbanos

Entre las principales quejas, los taxistas denuncian que la mayoría de VTC incumple la ley al realizar trayectos urbanos, cuando solo unos pocos tienen licencia para poder hacerlo, mientras el resto debería limitarse a viajes interurbanos.

Además, también denuncian que las propias plataformas que gestionan estos servicios operan de forma irregular, ya que actúan como "centros de distribución de servicios -el equivalente a las centralitas de Radio Tele Taxi y otras asociaciones- sin poder hacerlo", ya que no están registrados como tales.

En la misma línea, denuncia las tretas que están empleando algunas de estas empresas, como cambiar las matrículas azules por otras blancas para que no se pueda distinguir a sus vehículos y no se les sancione. No obstante, en las pocas ocasiones que esto ocurre, según Sánchez, los infractores suelen pagar la multa sin problema y siguen operando con "total impunidad".

El enfado del sector ha crecido con la proliferación en los últimos tiempos de los servicios de tuctucs que cogen muchos turistas y que, según apuntan, tampoco se están controlando como debieran.

Desde el taxi, reclaman mayor contundencia por parte, tanto de la Generalitat, como de los respectivos ayuntamientos para que las empresas de VTC cumplan la legislación y denuncian el perjuicio económico que sufren los alrededor de 1.440 taxis con licencia que existen en la provincia.

"Si ahora que estamos en una situación de expansión económica ya nos perjudica, no quiero pensar qué ocurrirá si cambia el ciclo económico", señala el presidente de Radio Tele Taxi.