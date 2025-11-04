Vectalia presenta un estudio pionero sobre el impacto del turismo en la movilidad y los servicios de Alicante

La Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante (UA) presentará el próximo lunes día 10 un informe pionero sobre el impacto del turismo sobre la movilidad y los servicios del propio Alicante. Será en el transcurso de una jornada en la sede de la UA de Canalejas, la cual contará con la participación de expertos en la materia.

Las ciudades, y en particular Alicante, se enfrentan al desafío estratégico de planificar sus servicios basándose en una población real y dinámica que va mucho más allá del censo. Esta presión demográfica es continua, impulsada por la llegada de nuevos residentes y la intensa población flotante. El turismo requiere una reevaluación urgente en áreas clave como son la limpieza, la seguridad y, especialmente, el transporte y los servicios sociales.

Turistas con maletas junto a la Explanada. / PILAR CORTES

Para ofrecer una fotografía inédita y precisa de esta nueva realidad, y entender el impacto del crecimiento en los barrios, el director de la Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante, Luis Aragonés, y su equipo han elaborado el informe "Planificando la Movilidad del Turismo Real en Alicante: El Agua como Censor". Este estudio pionero utiliza el consumo de agua como un indicador de demanda real para mapear la estacionalidad y las necesidades de inversión en cada zona.

El informe completo será presentado el próximo lunes 10 de noviembre en la Sala Altamira de la Sede de la Universidad de Alicante, en el marco de la jornada "Turismo, movilidad y servicios".

Un grupo de turistas caminando por Alicante. / PILAR CORTES

Una jornada que arrancará a las diez de la mañana y en cuya inauguración intervendrán Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante; Luis Barcala, alcalde de Alicante; Vicente Martínez Mus, conseller de Territorio de la Generalitat; y Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rey Jaime I. Para esta jornada se recomienda inscribirse a través de la web vectalia.es.

Mesas redondas

Para completar y comentar los datos del informe se han organizado sendas mesas redondas. La primera de ellas, moderada por Ezequiel Moltó, director de Comunicación de Vectalia, reflexionará sobre el impacto del turismo en los servicios en Alicante con las opiniones de Carlos de Juan, concejal de Transportes en Alicante; Sergio Sánchez, director de Aguas de Alicante; y Alberto Gonzalo, de PreZero, empresa de gestión de residuos.

Para tener la visión de los receptores del turismo y planteando la pregunta sobre si “¿Los turistas llegaron para quedarse?”, el periodista F. J. Benito moderará una mesa redonda en la que participarán Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec; Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante; Roberto Martínez, director de la Asociación de Cruceros de Alicante; y Manuel Ríos, director general de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana. Para la clausura está prevista la intervención de la concejal de Turismo Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet.