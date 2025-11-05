Alicante ve en Londres una ventana para captar turistas americanos y polacos

La apuesta de la ciudad de Alicante por el mercado británico es una cuestión prioritaria, pues se trata del principal emisor. "En los dos últimos años, se ha incrementado un 15 %, fruto de de las distintas campañas de promoción que hemos hecho", ha destacado la concejal de Turismo, Ana Poquet. De hecho, durante el primer semestre 92.000 ciudadanos de este país visitaron la localidad.

Para afianzar ese mercado británico,el Patronato de Turismo alicantino está presente en la World Travel Market. Durante la segunda jornada, la titular del área ha explicado que la feria de Londres es una oportunidad para apuntalar este mercado, "pero también para explorar otros mercados como es el caso del polaco o el americano". Poquet ha explicado que, entre otros aspectos, las reuniones de trabajo que se están manteniendo han servido para detectar nuevas oportunidades para la ciudad.

Parte de la delegación de la provincia de Alicante en la feria de Londres. / A. Jover

"Por ejemplo, British Airways ha detectado que hay americanos que hacen escala en Londres para ir a Alicante. Ese tipo de mercados emergentes es el que tenemos que localizar y trabajar", ha subrayado. Además, la edil ha destacado otros casos como el mercado polaco y el holandés y que son de interés para el destino alicantino.

Propuestas

Alicante ha venido a la feria londinense con el objetivo de exponer tres ejes alrededor de tres productos como es el turismo de congresos, el deportivo y el de "City and beach". Ana Poquet ha comentado que las numerosas conexiones del aeropuerto con Alicante-Elche permiten que esta última modalidad turística se esté convirtiendo en una fuente de ingresos de interés para la ciudad, en referencia a las denominadas escapadas de fin de semana.

En palabras de la edil de Turismo, se trata de tres propuestas que ayudan a desestacionalizar y, especialmente, en el último caso, ha generar un turista que viene y consume en la ciudad y experiencias.