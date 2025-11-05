Los británicos desaceleran el ritmo de reservas para 2026 a la espera de su gobierno

La buena marcha del turismo británico en la provincia de Alicante se ha topado con un posible obstáculos: la preocupación de los británicos por la subida de impuestos en su país. El anuncio del gobierno laborista que se verá reflejado en las próximas cuentas ha provocado incertidumbre y, lógicamente, esta circunstancia se ha traducido en el hecho de que sus ciudadanos se muestren cautelosos antes de realizar las reservas de sus vacaciones.

Aunque las previsiones que manejan tanto Hosbec como Visit Benidorm hablan de un escenario que va más allá de abril de 2026, hay que tener en cuenta que este mercado es el principal protagonista de las pernoctaciones en Benidorm y por extensión, en la Costa Blanca.

La reacción, pues, de los turoperadores británicos ha sido la de pedir a los hoteleros de la Comunidad Valenciana que ajusten precios para mantener cuota de mercado y sobre todo, a un visitante fiel que, ante todo, es previsible gracias a su capacidad de reservas. Uno de los primeros en advertir de esta circunstancia ha sido el presidente de Hosbec, Fede Fuster, quien ha asegurado que ya se trabaja sobre ello.

"Hablamos de una subida fiscal importante a las clases medias y, aunque todos tienen una previsión de traer más plazas, sobre todo. al aeropuerto de Alicante.Aun asíí, nos hemos topado con esa pequeña incertidumbre que ha provocado que, en función del turoperador, las ventas de reservas estén entre un 6-7 % por debajo del año pasado". No obstante, el presidente de Hosbec ha mostrado "cierto optimismo y los turoperadores siguen pensando que esto se recuperará".

Israel Martínez, Toni Pérez, Fede Fuster y José Manuel Camarero, en la feria de Londres. / INFORMACIÓN

La no tasa como colchón

Posteriormente, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha reconocido que "los turoperadores y aerolíneas que operan en el Reino Unido han trasladado a la Conselleria de Turismo su preocupación". No obstante, tras reunirse con varios operadores, entre ellos las aerolíneas Lufthansa, Easyjet y Jet2, entre otras, ha contextualizado que se trata de una situación que está a la espera de que se concrete por parte del Gobierno británico.

Como contrapartida, Camarero que los mismos operadores han valorado que la Comunitat Valenciana no tenga una tasa turística Además, ha puesto en valor la fortaleza del sistema de colaboración público-privada del turismo valenciano, que se refleja en el expositor en la WTM con entidades públicas y empresa. El secretario autonómico ha recalcado que la política turística de la Comunitat "no se improvisa".

"Nos tendrán para el escenario que se presente", ha recalcado Camarero, quien con las aerolíneas ha tratado la posibilidad de aumentar plazas y nuevas rutas aunque ha aplazado ser más concreto, incluso al ser preguntado por rutas intercontinentales con la Comunitat, hasta que los posibles acuerdos se materialicen.

En todo caso, en las reuniones ha quedado "muy claro", en palabras del secretario autonómico, "que para el mercado británico la Comunitat Valenciana es un destino importantísimo" y que "la estrategia que tenemos de desestacionalización les va bien", así como "la pelea por un turismo más sostenible, resiliente y acogedor".

"El mensaje es que seguimos siendo el destino que eligen los turoperadores, agencias de viaje y aerolíneas para mover turismo".