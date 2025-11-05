Costa Blanca abre el foco hacia mercados turísticos como Islandia, China y Estados Unidos

La World Travel Market es, además de una carrera de fondo por captar y reforzar alianzas con los británicos, una ventana hacia otros mercados. Así lo interpretó el Patronato de Turismo Costa Blanca que durante el primer día expuso su estrategia de diversificación.

Junto a la presentación de Hosbec, el organismo de la Diputación de Alicante ha agendado una serie de encuentros con operadores del sector con el propósito de concretar acuerdos que permitan incrementar la llegada de visitantes a la provincia de cara a 2026, un año clave para consolidar el récord de turistas que se registrará esta anualidad. En una primera propuesta, el presidente del Patronato y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, subrayó la importancia de fidelizar mercados asentados -el británico o el procedente de Europa del Este-, pero también centrar la estrategia de acción en otros emergentes que promueven nuevas oportunidades de negocio turístico.

Israel Martínez, Toni Pérez, Fede Fuster y José Manuel Camarero, en la feria de Londres. / INFORMACIÓN

En este sentido, los viajeros islandeses, chinos, americanos o canadienses se posicionan como un nuevo nicho de viajeros, tal y como ha avanzado el presidente de la Diputación, destacó que estos mercados “constituyen un enorme potencial y el hecho de que se interesen por nuestra oferta y nuestros productos turísticos pone de manifiesto las posibilidades que se nos abren para establecer líneas de acción y acuerdos a través de paquetes vacacionales cerrados”.

Tal como ha asegurado el responsable institucional, “nuestra presencia en la World Travel Market viene fijada por un cambio de paradigma promocional con el que pretendemos consolidar la estrategia de trabajo por nichos de productos”. Para ello, “hemos enfocado nuestras propuestas en paquetes promocionales de golf, gastronomía, salud y el bienestar, cultura o turismo de negocios, sin olvidar el perfil vacacional tradicional”, añadió Toni Pérez.

Segundo jornada

El miércoles arranca con una segunda agenda que se basará en cuatro ejes. Por un lado, continúa la ronda de entrevistas y reuniones con turoperadores y agentes del sector. En segundo término, estarán las presentaciones de dos destinos con marca turística propia: Elche y València y la de la propia Comunidad para medios británicos. La introducción correrá a carga del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, Por la tarde estará una de las presentaciones estrellas de Turisme de la Comunitat Valenciana que es la gastronómica.