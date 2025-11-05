Elche ante su cara y cruz turística: más de la mitad de sus visitantes ya son extranjeros pero necesita hoteles

La línea ascendente del turismo en Elche ha llegado a un punto en el que la verdadera contrarreloj es la gestión de los flujos turísticos. “En el último año, han pernoctado en Elche, cerca de un millón y medio de personas y, de ese total, unas 750.000 fueron extranjeras", ha destacado el alcalde ilicitano Pablo Ruz, que acudido a la World Travel Market acompañado de la concejal de Turismo, Irene Ruiz.

En esa mejora constante, Ruz ha posicionado como primer mercado emisor al británico, "que está por encima del 50 %, con un incremento del 1 8% en un año con respecto anterior. Nuestras cifras son todas positivas en cuanto a gasto, en cuanto a ocupación", ha añadido. Desde el Ayuntamiento han apuntado a una ocupación media del 86 %, una cifra "extraordinaria" que, a su vez, constata la "falta de hoteles".

Junto a la mejora de productos como el cultural y patrimonial, Ruz ha puesto el foco en la presentación en las playas del destino, en lo que es un intento por situar la oferta de sol y playa dentro del conjunto de la Comunidad Valenciana. Elche ha crecido en pernoctaciones, pero una de sus fortalezas sigue siendo el excursionista y crucerista que no llega a conocer el litoral del municipio.

Pablo Ruz, durante la presentación de destino en la Worl Travel Market / A. Jover

Asignatura pendiente

En la proyección quedaba este punto recogido, pero no el de la falta de camas. Es una una de las asignaturas pendientes y, ante las preguntas de los medios, Pablo Ruz ha enumerado las cinco iniciativas que ahora hay en marcha en la ciudad. El cálculo es que con la apertura de estos cinco establecimientos -algunos son remodelación - se aumentaría en unas 500 plazas la oferta.

Con este volumen, el alcalde considera insuficiente la planta hotelera. "Necesitaríamos el doble", ha llegado a decir. Sin embargo, la aportación que están haciendo los apartamentos turísticos se ha situado como clave para romper y desestacionalizar.

"Estoy acostumbrado a hacer llamamiento intenso y, además recurrente a los empresarios a que vengan, que nos planteen proyectos porque necesitamos hoteles", ha manifestado. De los cinco hoteles, Ruz ha explicado que "uno ya está para abrir, otro muy avanzado, otras dos ampliaciones y otro en el parque empresarial, seguiríamos sumando camas, pero nos faltan. Tenemos aparte dos campings en marcha también.

Sin dilemas

Para el alcalde de Elche, "a diferencia de otros municipios, no tenemos un dilema con los pisos turísticos, porque gracias a los pisos turísticos, este año pasado hemos tenido alrededor de un millón de pernoctaciones, que se dice pronto. En ese sentido, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha aprovechado este planteamiento que ha abierto Ruz, para recordar la política "por territorios" que plantea la Generalitat Valenciana.

"Cada realidad turística de un municipio, hablamos de oferta arreglada legal, tiene una distribución determinada", ha subrayado. "No hay que demonizar una parte del sector turístico que nos ayuda mucho a seguir siendo acogedores con nuestros turistas". A lo que ha añadido el alcalde, "hace tres semanas tuvimos un encuentro nacional de jóvenes cofrades. Pasaron por Elche cerca de 4,000 personas de fuera de la ciudad. Si no fuera por los pisos turísticos, habría sido imposible alojar a cerca de 4.000 personas, Creo que esto hay que hablarlo. No todo es malo con los pisos turísticos. Hay que regularlos y hay que darle sentido, pero son importantes".