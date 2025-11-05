FEMPA lanza TALENTO METAL para impulsar la inserción laboral en el sector industrial

En la Comunidad Valenciana, miles de puestos técnicos quedan vacantes cada año por falta de personal cualificado, mientras jóvenes recién titulados buscan su primera oportunidad laboral. Para unir ambos mundos nace TALENTO METAL, un programa innovador orientado a impulsar la empleabilidad de jóvenes con formación en el Sector Industrial.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, y está coordinada por FEMPA (Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante) a través de su Agencia de Colocación. Su objetivo es claro: establecer una pasarela efectiva entre jóvenes cualificados y el empleo real.

TALENTO METAL quiere acabar con una desconexión que lleva años preocupando al tejido productivo valenciano: jóvenes con formación técnica en el ámbito industrial que no encuentran su sitio, y empresas que no logran cubrir vacantes en oficios clave.

TALENTO META es un programa innovador orientado a impulsar la empleabilidad de jóvenes con formación en el Sector Industrial. / INFORMACIÓN

El programa facilita el contacto directo entre empresas del sector metal —talleres, industrias de automatización, mantenimiento, electricidad, soldadura, mecánica o energía— y personas tituladas en Formación Profesional, certificados de profesionalidad o cualquier otra formación técnica especializada en ámbitos como el mantenimiento, automatización, electricidad, soldadura, mecánica o energía.

El proceso es sencillo y accesible. Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente en la web oficial, para recibir información sobre oportunidades laborales, orientación profesional y recursos de apoyo.

Además, quienes estén actualmente en búsqueda activa de empleo pueden participar en una breve encuesta de tres preguntas que permitirá al equipo del programa conocer mejor su perfil y ofrecerle recursos adaptados: puedes acceder a través de este enlace.

Un reto real

Los datos lo confirman: según el Observatorio de Ocupaciones del SEPE (2024), más del 50% de las empresas del sector industrial en la Comunidad Valenciana reconocen tener dificultades para encontrar personal técnico cualificado.

En la provincia de Alicante, más de 2.500 vacantes relacionadas con mantenimiento industrial, automatización o electricidad han quedado sin cubrir este año.

Esta situación impacta de lleno en la competitividad de las empresas, especialmente en las pymes y microempresas, que representan más del 95% del tejido industrial provincial. Sin personal preparado, muchos negocios ven frenada su capacidad de crecimiento o innovación.

Conectar talento y empresa: Una apuesta de futuro

TALENTO METAL no se limita a ser una bolsa de empleo. Es una plataforma de impulso profesional que ofrece a los participantes una oportunidad real para mejorar su empleabilidad, visibilidad ante las empresas y acceso a formación complementaria orientada a los perfiles más demandados del sector.

Desde FEMPA destacan que esta actuación se centra tanto en detectar las necesidades reales del mercado industrial como en acompañar al talento emergente en su proceso de inserción laboral.

El objetivo es doble: dar respuesta inmediata a la falta de personal técnico y fortalecer la competitividad industrial de la provincia a largo plazo.

La formación profesional técnica se ha convertido en uno de los motores de empleabilidad con más proyección en España. Según los últimos informes del SEPE, los titulados en FP de ramas industriales registran una tasa de inserción laboral superior al 70% durante el primer año tras graduarse.

/ INFORMACIÓN

Sin embargo, muchas veces la falta de orientación o de canales directos con las empresas retrasa su incorporación al mercado. TALENTO METAL actúa como acelerador, conectando de forma ágil y efectiva jóvenes cualificados con vacantes reales en su entorno más cercano.

Cómo participar

Quién puede inscribirse : personas tituladas en FP, certificados de profesionalidad o cualquier formación técnica en mantenimiento, automatización, electricidad, soldadura, mecánica o energía.

: personas tituladas en FP, certificados de profesionalidad o cualquier formación técnica en mantenimiento, automatización, electricidad, soldadura, mecánica o energía. Cómo hacerlo: a través de la web oficial.

a través de la web oficial. Para quienes buscan empleo: se recomienda completar la encuesta de tres preguntas en este enlace para recibir asesoramiento y oportunidades personalizadas.

/ INFORMACIÓN

Un impulso para la industria, una oportunidad para el talento joven

Así, TALENTO METAL nace con una misión clara: impulsar el empleo en la industria valenciana y dar respuesta a una necesidad estructural del sector.

Con el apoyo de la Generalitat Valenciana y la experiencia de FEMPA, el programa se posiciona como una iniciativa clave para fortalecer el ecosistema productivo de Alicante y la Comunidad Valenciana.

Porque el futuro del metal —y de toda la industria— depende del talento que hoy empieza su camino.