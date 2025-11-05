Grupo Cajamar gana 263 millones en el tercer trimestre del año, un 6,9 % más

En el tercer trimestre del año, Grupo Cajamar, del que forman parte dos decenas de cooperativas de crédito de la Comunidad Valenciana, ha logrado un resultado antes de impuestos de 344,5 millones de euros, un 17,6 % más que en el mismo periodo del año anterior. Tras descontar los impuestos, el resultado consolidado neto se sitúa en 263 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9 % interanual. La rentabilidad (ROE) se sitúa en el 7,8 % en el tercer trimestre del año. Segúnh ha informado hoy en un comunicado, la entidad "sigue reduciendo su tasa de morosidad situándola en el 1,76 %, entre las más bajas" del sector.

A pesar del contexto actual de tipos de interés, el margen bruto mantiene su fortaleza y crece un 3,8 % hasta los 1.239 millones, favorecido por el resultado de las comisiones y las diferencias de cambio, un 8,2 % superior y de los negocios conjuntos, en un 11,5 %. Por su parte, la moderación de los gastos de explotación, con un crecimiento del 2,9 %, favorece el incremento del margen de explotación hasta el 4,5 % hasta los 678,5 millones, mejorando la ratio de eficiencia y situándola en el 45,3 %.

Negocio

El volumen de negocio gestionado "ha continuado aumentando" hasta los 109.622 millones, mientras que los activos totales, con un crecimiento del 3,6 %, suman 63.364 millones. La actividad comercial de Grupo Cooperativo Cajamar "sigue progresando favorablemente", con un incremento de la inversión crediticia del 10,6 %, destacando la financiación a empresas con un aumento del 17,6 %. Asimismo, los recursos gestionados minoristas crecen un 9,9 %, impulsados tanto por la buena evolución de los recursos minoristas de balance, que aumentan un 6,5 %, como de los recursos fuera de balance, que lo hacen en un 24,9 %, y donde destaca el dinamismo en la comercialización de los fondos de inversión, con un aumento del 36,5 %, muy por encima de la media del sector, que se sitúa en el 12,7 %. En consecuencia, la cuota de mercado de créditos crece hasta el 3,1 % y la de depósitos hasta el 2,88 %.

Clientes

El crecimiento del negocio también ha estado impulsado por la captación de nuevos clientes, que se ha incrementado un 2,4 % respecto al cierre de septiembre del año anterior, superando los 3,9 millones, que son atendidos por los 5.141 profesionales de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar, a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales, destacando las 12 oficinas móviles itinerantes que proporcionan servicios financieros a 78 localidades de entre 170 y 1.500 habitantes.