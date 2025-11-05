El único ChatGPT interpretado por personas en el mundo tendrá lugar mañana en Alicante

El IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial que se está celebrando hoy y mañana en Alicante guarda un final inesperado diseñado para sorprender incluso a los asistentes más familiarizados con la tecnología. No habrá una ponencia ni una demostración técnica al uso. La clausura será una performance artística concebida por el tecnólogo y creador Javier Ideami bajo un concepto tan sugerente como disruptivo: el “GPT humano”.

“Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en el mundo: un ChatGPT interpretado por personas”, adelanta Ideami. La idea consiste en trasladar la lógica interna de un modelo de lenguaje al escenario y convertir a los actores en nodos vivos de una inteligencia artificial. La compañía de teatro ArtCorpore, fundada en Alicante por Lorena Candela y Patricia Albentosa, será la encargada de escenificar esa mecánica interna: desde la entrada de información hasta su procesamiento y la salida final.

La acción fusionará divulgación y experimentación artística. Por un lado, explicará de forma visual y accesible cómo funciona un modelo conversacional. Por otro, buscará inspirar sobre los límites actuales de la IA y la dirección que debería tomar. “Hoy la inteligencia artificial está congelada en sus datos de entrenamiento y falla cuando le pedimos algo que está fuera de ellos”, argumenta Ideami. Por eso, una parte clave será mostrar “la capacidad humana de extrapolar más allá del conocimiento existente”, algo que hoy escapa a las máquinas.

También se pondrá el foco en otra frontera pendiente: la comprensión profunda del mundo. “La IA actual se basa en correlaciones estadísticas, no en una comprensión causal robusta de cómo funcionan las leyes de la física”, sostiene Ideami. La performance, coordinada por Juan Carlos Requena de Aquora Change Makers, representará esos futuros atributos deseables de la IA a través de la expresividad humana, su capacidad de adaptarse en tiempo real y su intuición frente a lo imprevisto.

La puesta en escena contará con una cámara cenital instalada a casi diez metros de altura para capturar la acción como si fuera un plano arquitectónico. El objetivo es visualizar una red neuronal humana en movimiento. “Queremos que el público vea literalmente cómo entra la información, cómo se transforma y cómo se produce un resultado”, explica el ideólogo del reto. Ese resultado, además, estará vinculado a la investigación de la ELA, una enfermedad con la que está muy sensibilizado este congreso.

El grupo de teatro ArtCorpore está fundado por Lorena Candela y Patricia Albentosa / .

La propuesta nace de una reflexión que sintetiza Requena: "La inteligencia artificial puede procesar información, reconocer patrones y anticipar comportamientos, pero todavía no puede otorgar sentido. Esa sigue siendo una tarea profundamente humana". "La IA puede mostrarnos lo que ocurre, pero solo nosotros —con nuestra emoción, intuición y juicio— podemos entender por qué importa, y en esa diferencia reside lo verdaderamente humano: la capacidad de interpretar, conectar y transformar la información en significado", concluye.

Alicante será el escenario de una experiencia pionera en el mundo destinada a abrir una conversación distinta sobre el futuro de la inteligencia artificial, sus límites y el papel irremplazable de lo humano.