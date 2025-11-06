«Democratizamos el acceso a la inteligencia artificial de calidad»

¿Qué decisiones estratégicas han sido clave para escalar desde Alicante a un rol de referencia nacional en inteligencia artificial empresarial?

Tres decisiones han sido fundamentales: especialización técnica profunda con el 83% de ingenieros en plantilla, diversificación geográfica manteniendo Alicante como centro de innovación, y crear Mindden Lab para convertir investigación aplicada en soluciones productivas que generan valor real. Este enfoque nos ha permitido crecer hasta 205 empleados trabajando en proyectos de alto impacto tecnológico en sectores estratégicos como utilities, salud, retail e industria.

La alianza con Thirdwish Group marca un nuevo ciclo. ¿Qué objetivos concretos persigue Mindden y qué impacto se espera en sectores estratégicos?

La alianza con Thirdwish representa integración completa. Mindden aporta infraestructura técnica y talento; Thirdwish, especialización sectorial. Operamos cuatro verticales: ThirdWish IP para propiedad intelectual con agentes especializados en búsquedas de anterioridades y análisis de patentes; ThirdWish Systems para RRHH con gestión predictiva de absentismo; Acervia para finanzas y seguros automatizando suscripción y detección de fraude; y ThirdWish Foods con Food INC para comedores y Virtual BIGS usando visión artificial. Democratizamos acceso a IA de calidad, aceleramos desde POC a producción en semanas, y creamos casos replicables con ROI medible. Cada vertical tiene agentes entrenados específicamente para resolver problemas concretos de ese sector, no soluciones genéricas.

«Alicante ofrece calidad de vida mediterránea con oportunidades tecnológicas de primer nivel»

¿Qué significa convertir modelos experimentales en sistemas productivos y qué barreras encuentran las empresas?

Un modelo experimental puede tener 95% de precisión en laboratorio; en producción debe funcionar 24/7, integrarse con sistemas legacy y explicar decisiones. Las barreras principales: datos fragmentados sin gobierno adecuado, integración con infraestructura antigua que requiere más ingeniería que el propio modelo, y falta de aplicabilidad especialmente en sectores regulados como finanzas o salud. Implementamos MLOps desde día uno, arquitecturas RAG para trazabilidad, y diseñamos para operación continua. No vendemos POCs brillantes que mueren en un cajón; entregamos sistemas que se mantienen y evolucionan con el tiempo.

¿Cómo gestiona y retiene talento especializado y qué papel juega Alicante como hub tecnológico?

Tenemos tres pilares: poner a la persona en el centro como eje de nuestra compañía, invirtiendo en su bienestar, desarrollo profesional y equilibrio personal porque entendemos que el talento es nuestro mayor activo; crecimiento mediante proyectos desafiantes con formación continua y rotación entre nuestras cuatro áreas estratégicas; y propósito trabajando en soluciones que optimizan infraestructuras críticas. Alicante ofrece calidad de vida mediterránea con oportunidades tecnológicas de primer nivel, atrayendo tanto talento local de UMH y UA como profesionales que buscan escapar de grandes urbes sin sacrificar carrera. Ofrecemos proyectos tan ambiciosos como Madrid o Barcelona, con mejor coste de vida y entorno más equilibrado.

¿Cómo amplifica capacidades humanas en proyectos reales y qué beneficios observa?

La IA amplifica, no reemplaza. Vemos tres beneficios tangibles: en productividad, sistemas RAG permiten consultar documentación técnica extensa en segundos liberando tiempo para análisis crítico, mejorando 30-40% el tiempo en tareas de alto valor. En toma de decisiones, modelos de machine learning identifican patrones con antelación permitiendo optimizar operaciones y reducir ineficiencias. Y reducción de error humano en monitorización industrial, detectando anomalías que previenen fallos costosos antes de que ocurran. Diseñamos sistemas como copilots, no autopilots: aumentan capacidades sin eliminar el juicio humano final.

Mindden Lab impulsa machine learning, visión artificial, RAG y big data. ¿Qué líneas serán prioritarias y en qué sectores?

Podemos hablar de cuatro líneas prioritarias: sistemas RAG empresariales con arquitecturas híbridas combinando recuperación vectorial y grafos de conocimiento para permitir que empresas interroguen su conocimiento interno mediante lenguaje natural; visión artificial para control de calidad industrial con pocos datos de entrenamiento, crítico para producciones especializadas; IA generativa para acelerar desarrollo de código, documentación y testing midiendo impacto real en productividad; y modelos predictivos para optimización de recursos combinando machine learning clásico con técnicas avanzadas. Prevemos impacto especialmente relevante en utilities por su infraestructura crítica, salud por la necesidad de eficiencia operativa, e industria por su adopción creciente de digitalización avanzada.

«Tenemos el talento, el clima, la calidad de vida y cada vez más las empresas. Solo necesitamos coordinación y ambición compartida»

¿Qué ámbitos experimentarán mayor transformación en dos años?

Vemos tres ámbitos clave, la sanidad, con triaje automatizado, diagnóstico asistido por imagen con precisión sobrehumana, y optimización de recursos donde la barrera es regulatoria y cultural más que tecnológica. Educación, con plataformas que personalizan completamente el aprendizaje—ritmo, contenidos, metodología—mientras profesores se convierten en mentores, democratizando acceso a educación de calidad independientemente de geografía. Y servicios profesionales—legal, consultoría, contabilidad—donde sistemas RAG procesan conocimiento estructurado en minutos, elevando el nivel de entrada y revalorizando el juicio experto y la estrategia. Estos sectores han permanecido relativamente inmunes a digitalización profunda hasta ahora.

En el IV Forum Europeo de IA habla sobre Alicante como capital de innovación. ¿Qué pasos consolidan el ecosistema alicantino?

Diría tres pasos concretos: densificar el ecosistema atrayendo inversión venture capital y corporate venture, facilitando que startups escalen sin mudarse a Madrid o Barcelona, complementando la presencia institucional de EUIPO con presencia empresarial fuerte. Cerrar el gap talento-demanda con más programas especializados en IA, ciberseguridad y cloud, creando vías ágiles para qué talento global pueda establecerse en Alicante con programas de relocalización y comunidades de acogida. Y potenciar el Forum Europeo de IA como referente continental, seguir trabajando en que vengan ponentes de máximo nivel internacional que posicionen Alicante como epicentro de debate sobre IA aplicada, complementado con casos de éxito documentados y publicados. Mi deseo es que en cinco años, cuando se hable de IA en Europa, Alicante esté en la conversación al mismo nivel que los grandes epicentros Europeos. Tenemos el talento, el clima, la calidad de vida y cada vez más las empresas. Solo necesitamos coordinación y ambición compartida.