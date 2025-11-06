Democratizar la ciberseguridad: cuando la inteligencia artificial protege incluso a las pymes

En Aleex.AI creemos que la tecnología tiene sentido solo cuando mejora la vida de las personas.

Vivimos en una era en la que la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad esencial, y la inteligencia artificial está transformando la manera en que nos protegemos frente a amenazas cada vez más sofisticadas. En este contexto nació Aleex.AI, con una misión clara: democratizar el acceso a la ciberinteligencia más avanzada, para que la protección digital no sea un privilegio reservado a grandes corporaciones, sino un derecho accesible para el resto de empresas, incluidas las pymes.

Un proyecto nacido del talento joven y la experiencia global

Aleex.AI nació de la unión entre la juventud y la creatividad de José Luis Sánchez-Ocaña, y la experiencia de más de 25 años en proyectos tecnológicos complejos en los cinco continentes y la pasión por la innovación de José Ángel López Mayoralas.

Dos visiones complementarias que se encuentran en un propósito común: proteger el futuro digital de las personas y las empresas a través de la inteligencia artificial.

La combinación de energía creativa y experiencia global es lo que nos permite pensar diferente, actuar con agilidad y construir productos que marcan una diferencia real.

Sánchez-Ocaña y López Mayoralas. / INFORMACIÓN

IA embebida desde el diseño

Aleex.AI crea productos de ciberseguridad SaaS con inteligencia artificial embebida por diseño. Analiza millones de ataques cibernéticos diarios en tiempo real y aprende de manera autónoma el contexto digital de cada cliente para anticiparse a las amenazas antes de que ocurran.

No se trata de reaccionar cuando algo ya ha pasado, sino de adelantarse, de convertir la defensa en predicción. Es una innovación sin precedentes, capaz de descubrir vectores de ataque nunca vistos, y hacerlo de forma automatizada y en milisegundos.

Esto nos permite ofrecer una ciberprotección de nivel empresarial a costes adaptados a pequeñas y medianas empresas. Porque creemos que ninguna organización debería quedar desprotegida por no disponer de grandes presupuestos. En Aleex.AI hemos roto esa barrera. Hemos democratizado la ciberseguridad.

Una IA ética, soberana y humana

La inteligencia artificial nos da una capacidad única para analizar datos masivos y encontrar patrones invisibles al ojo humano. Pero en Aleex.AI vamos más allá: combinamos esa potencia con una visión ética y humana.

Creemos que la IA debe ser una herramienta de confianza, diseñada para servir y no para invadir. Por eso, nuestra tecnología prioriza la privacidad y la soberanía de los datos, asegurando que la información sensible permanezca siempre bajo control y dentro del marco normativo europeo.

El impacto económico de los ciberataques es enorme. Estudios recientes estiman que una sola brecha puede costar a una pyme hasta 75.000 euros, sin contar la pérdida de reputación o de confianza de sus clientes. Con Aleex.AI queremos evitar esas situaciones antes de que sucedan.

Nuestra tecnología aprende, se adapta y protege, ofreciendo una inteligencia práctica que ayuda a cada cliente a centrarse en su negocio sin miedo.

Un futuro más seguro, más justo y más humano

El futuro de la ciberseguridad será predictivo, colaborativo y accesible. Las grandes organizaciones podrán ser más ágiles y eficientes, liberando a sus equipos para tareas de mayor valor, mientras que las pymes disfrutarán de una protección que hasta ahora estaba fuera de su alcance. Todo ello con una base ética, responsable y profundamente humana.

En Aleex.AI trabajamos cada día con la convicción de que la inteligencia artificial puede ser una fuerza positiva. No queremos un mundo dominado por algoritmos, sino uno protegido por ellos.

Nuestra misión es que cada empresa, grande o pequeña, tenga las mismas oportunidades de defenderse frente a un mundo digital cada vez más complejo.

Democratizar la ciberseguridad no es solo una frase para nosotros. Es un compromiso con la equidad, con la confianza y con el progreso.

Y estamos convencidos de que, juntos, podemos construir un entorno digital más seguro, más justo y más humano.