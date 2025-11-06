Europa impulsa la economía del dato e innovación con proyectos como Phlox

En un contexto en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la productividad y la toma de decisiones empresariales, los datos se han convertido en el principal activo estratégico de las organizaciones. La diferencia entre competir o quedarse atrás no está ya en disponer de más información, sino en saber compartirla, conectarla y convertirla en conocimiento útil.

Esa es precisamente la lógica que está impulsando la creación de los Espacios de Datos, una de las grandes apuestas de la Unión Europea para garantizar la soberanía digital y la competitividad de sus empresas frente al dominio de las grandes tecnológicas.

Ayer, en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, se abordó precisamente este cambio de paradigma de la mano de Luis Hidalgo, director de ciencia de datos de Recursos en la Red: cómo la IA y los Espacios de Datos están configurando un nuevo modelo económico donde la cooperación y la confianza digital son la base de la innovación. La presentación de Phlox, el primer espacio de datos operativo para el sector comercio y la comunicación digital, fue uno de los ejemplos más tangibles de esta transformación.

Un nuevo paradigma: la economía del dato

La Comisión Europea impulsa la creación de ecosistemas sectoriales —sanidad, turismo, movilidad, industria o comercio— donde las empresas puedan compartir datos de forma segura, trazable y bajo sus propias reglas.

Igual que el Espacio Schengen permitió la libre circulación de personas y mercancías, los Espacios de Datos buscan la libre circulación de información dentro de Europa, pero preservando la privacidad y la propiedad de quienes la generan.

Estos entornos permiten aprovechar la inteligencia artificial en escenarios reales, entrenando modelos con datos de calidad y garantizando que el valor generado revierta en quienes los aportan. En lugar de concentrar la información en manos de grandes plataformas, Europa apuesta por un modelo distribuido y soberano, en el que la colaboración entre empresas se convierte en motor de competitividad.

Qué son los Espacios de Datos

Un Espacio de Datos no es una base de datos centralizada, sino una infraestructura federada y estandarizada que conecta fuentes de información públicas y privadas mediante reglas de interoperabilidad y confianza.

Cada participante mantiene el control sobre sus datos, pero puede permitir su uso bajo acuerdos transparentes y auditables. Esta arquitectura constituye la columna vertebral de una economía europea del dato más abierta, justa y colaborativa.

En la práctica, permite que las pymes compartan información con seguridad, que las administraciones públicas accedan a datos de forma eficiente y que los proyectos de inteligencia artificial se nutran de conocimiento real sin comprometer la privacidad.

Phlox: un caso pionero desde Alicante

En este contexto nace Phlox, el Espacio de Datos para el sector del comercio y la comunicación digital impulsado por Recursos en la Red, empresa tecnológica ubicada en Alicante del grupo Prensa Ibérica.

Su objetivo es permitir que cualquier empresa con presencia digital —desde un ecommerce hasta un negocio de servicios — pueda intercambiar conocimiento sobre sus audiencias, enriquecer sus decisiones de marketing y activar campañas basadas en datos de calidad, sin depender de intermediarios tecnológicos.

Phlox actúa como puente entre pymes y economía del dato, gracias a un modelo estandarizado y compatible con las regulaciones europeas de privacidad y publicidad digital.

Además, su incorporación es más accesible que nunca gracias al Kit de Espacios de Datos impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ofrece ayudas a fondo perdido para formar parte de estos ecosistemas.

De esta manera, una pyme puede integrarse en el entorno Phlox, conectar sus fuentes de datos de manera segura, acceder a nuevas audiencias y participar en proyectos colaborativos de inteligencia artificial y analítica avanzada.

Un evento para entender el cambio

El próximo 26 de noviembre, Alicante acogerá la presentación oficial de Phlox en el Club Información, con la participación del Ministerio de Transformación Digital, Google Cloud, Fortinet, Mindden, Ayming y otras compañías referentes en innovación.

Será una jornada clave para comprender cómo los datos, gestionados de forma ética, interoperable y colaborativa, pueden convertirse en el motor de una nueva era empresarial.

El encuentro forma parte del ciclo Dataspace Forum, promovido por Recursos en la Red, y mostrará cómo España puede situarse a la vanguardia de esta transformación, aprovechando los fondos europeos destinados a digitalización y soberanía tecnológica.

Competir con inteligencia

En un mundo dominado por la inteligencia artificial, la competitividad ya no dependerá solo de la tecnología que use una empresa, sino de su capacidad para cooperar y compartir conocimiento a través de los datos.

Los Espacios de Datos como Phlox representan una oportunidad estratégica para que las compañías españolas pasen de acumular información a generar inteligencia colectiva. En este nuevo escenario, quien sepa conectar datos —propios y de terceros— creará más valor, innovará más rápido y reducirá su dependencia tecnológica.

Europa apuesta por este modelo porque entiende que la verdadera ventaja competitiva no está en los algoritmos, sino en el acceso justo, ético y soberano a la información que los alimenta.