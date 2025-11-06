Cómo Facephi protege lo que se esconde detrás del auge de la Inteligencia Artificial

Minutos. Eso es lo que tarda un ciberdelincuente en recrear tu rostro o clonar tu voz con Inteligencia Artificial. En menos de una mañana puede robar tu identidad digital, y lo más inquietante: probablemente lo hará sin que te des cuenta.

Mientras una persona abre una cuenta bancaria, autentica un trámite público o realiza una compra online, en la sombra opera una maquinaria criminal cada vez más sofisticada. Ya no se trata de hackers solitarios en un sótano, sino de auténticas empresas clandestinas que venden Fraude como Servicio (FaaS) en canales como Telegram. Ofrecen kits de ataque incluso soporte técnico.

El impacto es enorme. Según el Fraud Intelligence Report 2025 de Facephi, el 43% de las brechas en sistemas biométricos están vinculadas a ataques de presentación o inyección, y un 47% a robos de identidad. El World Economic Forum estima que el cibercrimen alcanzará este año los 10,5 billones de dólares anuales, más que el PIB conjunto de muchos países.

La paradoja: la IA puede servir para atacar o para proteger

Si la Inteligencia Artificial se ha convertido en el arma de los ciberdelincuentes, ¿por qué no transformarla en escudo? Eso es precisamente lo que propone Facephi, una empresa alicantina con más de una década de experiencia y clientes en más de treinta países.

En el IV Foro Europeo de Inteligencia Artificial, la compañía mostró cómo la IA puede anticiparse al fraude antes de que ocurra, incluso antes de que los propios atacantes sepan cómo lo ejecutarán.

Con más de 190 entidades financieras que confían en sus soluciones, son capaces de unir multibiometría, señales de comportamiento o análisis de transacciones para detectar inconsistencias que en un sistema poco robusto pasarían de largo.

Facephi está entrenando defensas contra amenazas que aún no existen. / INFORMACIÓN

Enfoque integral en múltiples capas para detectar las amenazas más complejas

Sus sistemas antifraude adaptativos son capaces de analizar contexto, dispositivo o red para calcular un scoring de riesgo dinámico, anticipando fraudes antes de que se materialicen. La mayoría de las empresas de seguridad se enfocan solo en la verificación inicial, cuando inicias sesión. Facephi va más allá y protege todo el ciclo de vida de la identidad digital mediante un sistema de tres capas complementarias que actúan en simultáneo:

Nivel 1: ¿Eres realmente tú?

Biometría facial certificada por iBeta con detección de vida pasiva, capaz de distinguir en milisegundos si una imagen es real o un deepfake generado por IA, sin que el usuario lo note.

Nivel 2: ¿Alguien está usando tu cuenta?

El sistema analiza más de 3.000 señales digitales, velocidad de escritura, clics, navegación, patrones de comportamiento, para construir un «ciber-ADN» único de cada usuario. Si alguien intenta suplantarte, lo detecta de inmediato.

Nivel 3: ¿Cómo es tu red?

Las llamadas cuentas mula, utilizadas para blanqueo de dinero o estafas coordinadas, son detectadas antes de que se produzca cualquier movimiento sospechoso detectando conexiones coordinadas y patrones generados por IA.

Lo innovador no es solo la precisión, sino la experiencia fluida: validaciones en segundos, sin fricción, sin interrumpir al usuario legítimo. Seguridad invisible, pero efectiva.

Alineado con los estándares de cumplimiento globales

Para Facephi, la seguridad no es cumplimiento obligatorio, es convicción ética, forma parte de su ADN. Sus soluciones cumplen con los estándares más exigentes, NIST, GDPR, SEPBLAC, AML, ISO, iBeta Level 2, ENS, imprescindibles para sectores altamente regulados como la banca, los seguros o la administración pública, donde la privacidad no es un requisito, sino la base de la confianza.

Mientras la legislación global se endurece para responder al auge del fraude, Facephi ya está preparada.

El futuro: anticipación, no reacción

Mientras lees estas líneas, los ciberdelincuentes están entrenando nuevos modelos de ataque. Y, al mismo tiempo, Facephi está entrenando defensas contra amenazas que aún no existen.

Sus algoritmos predictivos aprenden de los patrones, comprenden los comportamientos y bloquean anomalías antes de que se conviertan en fraude.

Porque en la era digital, la identidad es el activo más valioso. Y protegerla exige algo más que reacción: requiere tecnología que se anticipe y una visión centrada en la confianza.