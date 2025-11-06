El Gobierno anuncia 88 millones en inversiones para el puerto de Alicante… y más de 900 para Valencia

Lluvia de millones para los puertos españoles, aunque en el caso de Alicante las precipitaciones se antojan más bien escasas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves que el plan de inversiones de Puertos del Estado prevé destinar más de 7.000 millones de euros para la mejora y ampliación de estas infraestructuras hasta 2029. Una cantidad de la que la Comunidad Valenciana será una de las principales beneficiadas, con 1.250 millones.

Eso sí, de esta cifra, la mayoría irá destinada al puerto de València, donde se prevén proyectos por importe de 904,2 millones de euros; y a Castellón, donde el plan recoge inversiones por valor de 256,4 millones de euros. Por su parte, Alicante solo recibirá 88,2 millones de euros.

Aunque se trata de una diferencia más que notable, lo cierto es que refleja el escaso peso que la provincia tiene en la red de Puertos del Estado, ya que el año pasado los muelles alicantinos tan solo movieron algo más de tres millones de toneladas de mercancía, sobre un total de casi 558 millones. Es decir, el 0,56 % del total, aunque en vista de las cifras de inversión prevista, tampoco parece que desde el Gobierno se tenga un excesivo interés en potenciar esta plaza.

Corredor Mediterráneo

Desde el departamento que dirige el ministro Óscar Puente, señalan que de ese total de 88,2 millones, la partida de infraestructuras se llevará unos 51,4 millones. La mejora de los accesos sumará otros 20,4 millones de euros; el impulso a la sostenibilidad -una de las grandes apuestas del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez- otros 7,2 millones; mientras que potenciar la digitalización se prevén 6,6 millones. Además, se incluye otra partida de 2,2 millones para la mejora de la seguridad.

Entre los proyectos concretos, el ministerio destaca "la entrada del ferrocarril en el puerto", lo que apunta a que por fin se conseguiría la tan ansiada conexión con el Corredor Mediterráneo.

La terminal de JSV en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

En este sentido, cabe recordar que otro de los grandes proyectos que pretende poner en marcha el equipo actual de la Autoridad Portuaria de Alicante es la construcción de una estación intermodal, que facilite el intercambio de mercancías entre el barco y el tren. Una alternativa que ahora mismo está potenciando la naviera JSV, tras la puesta en marcha de su propia terminal de contenedores.

En el caso de Valencia, el principal proyecto es la construcción de la nueva terminal de contenedores, que afianzará a la capital de la Comunidad como el principal puerto de España en este tipo de mercancías y permitirá atender el aumento de la demanda que se prevé. En la cartera de inversiones también se incluye un impulso a la electrificación de los muelles en las terminales de contenedores y la de cruceros para que los buques puedan apagar sus motores mientras están atracados.

Por último, en Castellón, que mueve seis veces más mercancías que Alicante gracias a las exportaciones de la cerámica, la química y el sector citrícola, la principal iniciativa que se prevé financiar es el nuevo acceso ferroviario sur y la estación intermodal.

La tercera autonomía

De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor ‘Horizonte 2030’ del sistema portuario español, la Comunidad Valenciana es la tercera Comunidad Autónoma en volumen de inversión prevista en el periodo 2025-2029, solo por detrás de Cataluña, a la que se destinan más de 1.500 millones de euros para sus dos puertos estatales, y de Andalucía, territorio que recibirá unos 1.300 millones para los siete puertos del Estado en territorio andaluz.